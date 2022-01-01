هالة صدقي تعلن مشاركتها في جعفر العمدة 2

وكالات / سما /

حسمت الفنانة هالة صدقي موقفها من المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة" وأكدت تمسكها بالاستمرار في تجسيد شخصية "الملكة صفصف" والدة محمد رمضان، وأشارت إلى أنها تفضل التعاون مجدداً مع النجم الأسمر والمخرج محمد سامي، ونفت تحديد موعد نهائي لبدء تصوير العمل أو حسم مشاركته في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024.

وأضافت هالة صدقي، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، بمناسبة تكريمها بمهرجان القاهرة للدراما بنسخته الثانية، في مدينة العلمين الجديدة، أنها حصلت على جائزتها من آخر يوم في شهر رمضان، بعد دورها في مسلسل «جعفر العمدة»، لافتة إلى أن عدد المشاهدات التي حصدها المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي 4 مليارات وهذا بمناسبة الجائزة الأكبر التي جاءت تقديراً لمجهودها وكل الفريق الذي شاركها العمل في المسلسل.

هالة صدقي: توجد كيمياء بيني وبين محمد رمضان

وعن إمكانية استكمال مسلسل جعفر العمدة بجزء ثانٍ، أكدت مشاركتها في العمل؛ وذلك لأنها تفضل العمل مع المخرج محمد سامي ويحب الممثلين العاملين معه، والفنان محمد رمضان، واصفة إياه بالفنان الموهوب الرائع وبينهما "كيميا".

هالة صدقي: لم يتم تحديد موعد عرض جعفر العمدة 2

وأشارت إلى أن الشركة المنتجة لم تحدد موعد إطلاق الجزء الثاني، انطلاقًا من حرصهما على تقديم عمل جيد ويحظى برضاء الجمهور وينال إعجابه.

وعلقت على تكريمها قائلة: الجائزة مهمة جدًا لأنها جاءت بإجماع من لجنة التحكيم، معقبة: "حاجة لطيفة جدًا أن التكريم جاء من أساتذة متخصصين وأسعدتني".