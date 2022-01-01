  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

هالة صدقي تعلن مشاركتها في جعفر العمدة 2

الإثنين 28 أغسطس 2023 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
هالة صدقي تعلن مشاركتها في جعفر العمدة 2



وكالات / سما /

حسمت الفنانة هالة صدقي موقفها من المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة" وأكدت تمسكها بالاستمرار في تجسيد شخصية "الملكة صفصف" والدة محمد رمضان، وأشارت إلى أنها تفضل التعاون مجدداً مع النجم الأسمر والمخرج محمد سامي، ونفت تحديد موعد نهائي لبدء تصوير العمل أو حسم مشاركته في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024.

وأضافت هالة صدقي، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، بمناسبة تكريمها بمهرجان القاهرة للدراما بنسخته الثانية، في مدينة العلمين الجديدة، أنها حصلت على جائزتها من آخر يوم في شهر رمضان، بعد دورها في مسلسل «جعفر العمدة»، لافتة إلى أن عدد المشاهدات التي حصدها المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي 4 مليارات وهذا بمناسبة الجائزة الأكبر التي جاءت تقديراً لمجهودها وكل الفريق الذي شاركها العمل في المسلسل.

هالة صدقي: توجد كيمياء بيني وبين محمد رمضان

وعن إمكانية استكمال مسلسل جعفر العمدة بجزء ثانٍ، أكدت مشاركتها في العمل؛ وذلك لأنها تفضل العمل مع المخرج محمد سامي ويحب الممثلين العاملين معه، والفنان محمد رمضان، واصفة إياه بالفنان الموهوب الرائع وبينهما "كيميا".

هالة صدقي: لم يتم تحديد موعد عرض جعفر العمدة 2

وأشارت إلى أن الشركة المنتجة لم تحدد موعد إطلاق الجزء الثاني، انطلاقًا من حرصهما على تقديم عمل جيد ويحظى برضاء الجمهور وينال إعجابه.

وعلقت على تكريمها قائلة: الجائزة مهمة جدًا لأنها جاءت بإجماع من لجنة التحكيم، معقبة: "حاجة لطيفة جدًا أن التكريم جاء من أساتذة متخصصين وأسعدتني".

#جعفر العمدة 2 #هالة صدقي #صفصف #جعفر العمدة

الأكثر قراءة اليوم

غزة: تسهيلات مالية حكومية تصل لخصم 60% من فواتير البلديات

إعلام إسرائيلي: تهديدات نتنياهو "غير دقيقة".. الجميع يعلم ما هي تداعيات اغتيال العاروري

فيديو يُثير الغموض في مقتل رئيس “فاجنر”.. من الأفضل أن تقتلني والطائرة ستتحطم في السماء

لأول مرة.. عقد اجتماع إسرائيلي- ليبي في إيطاليا

فصائل فلسطينية تعقب على تهديدات الاحتلال باستهداف قادة المقاومة

قناة عبرية: حدة التوتر تزداد بين "إسرائيل" وحماس

"إسرائيل": نحن في حالة احتضار أمني.. وحماس تتلاعب بنا

الأخبار الرئيسية

إسرائيل : اللقاء مع المنقوش كان منسق له مع كبار المسؤولين الليبيين واستمر لساعتين

سعودية

"لحظة القرار في إسرائيل اقتربت".. وفد فلسطيني سيتوجه للسعودية لعرض مطالبه

لبنان

لبنان لا يحتمل التصعيد.. وفد مخابراتي عربي ببيروت لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وحماس

الحكومة الاسرائيلية تجمد خطة تسهيلات لغزة بحجة "عقاب حماس" وهي كالتالي..

gJ51C

قيادي بحماس: نتنياهو لا يستطيع تحمل رد المقاومة التي تمتلك معلومات كثيرة تؤذي "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية