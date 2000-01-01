  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

حاسوب لوحي جديد من دوغي مصمم لتحمل الاستخدامات الشاقة

الإثنين 28 أغسطس 2023 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
حاسوب لوحي جديد من دوغي مصمم لتحمل الاستخدامات الشاقة



وكالات / سما /

أطلقت شركة "دوغي" (Doogee) حاسوبها اللوحي آر 10 (R10) الجديد المصمم لتحمل الاستخدامات الشاقة؛ حيث إنه يتمتع بحماية جيدة ضد الماء والغبار والسقوط، وفقًا لفئات ومعايير الحماية "آي بي 68″ (IP68) و"آي بي 69 كي" (IP69K) و"إم آي إل- إس تي دي- 810 إتش"  (MIL-STD-810H).

وأوضحت الشركة الصينية أن حاسوبها اللوحي الجديد ذو شاشة قياس 10.4 بوصة، وبدقة وضوح 1200 × 2000 بيكسل، بينما تبلغ شدة السطوع 340 شمعة/م2.

وتتمتع الشاشة بدرجة حماية عالية بفضل تزويدها بزجاج "كورنينغ غوريلا غلاس 5" (Corning Gorila Glass 5)، مع إمكانية استعمالها بواسطة قلم نشط.

ويتوفر الحاسوب اللوحي الجديد على المعالج "هيليو جي 99" (Helio G99) ثماني النوى، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 غيغابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 128 غيغابايت، مع إمكانية زيادة ذاكرة الوصول العشوائي والذاكرة الداخلية.

ويشتمل الحاسوب اللوحي "آر 10" الجديد على "كاميرا" خلفية رئيسة بدقة 20 ميغابيكسل، إلى جانب "كاميرا" أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، لالتقاط صور "السيلفي".

ويعمل الحاسوب بنظام التشغيل "أندرويد 13" (Android 13)، وجُهّز بأربع سماعات، كما أنه يحتوي على مدخل لبطاقة (SIM) مزدوجة.

وجُهّز الحاسوب ببطارية سعة 10800 مللي أمبير/ساعة، مع إمكانية استخدامها شاحنًا محمولًا "باور بانك" لشحن الأجهزة الأخرى.

#حاسوب لوحي #دوغي

الأكثر قراءة اليوم

غزة: تسهيلات مالية حكومية تصل لخصم 60% من فواتير البلديات

إعلام إسرائيلي: تهديدات نتنياهو "غير دقيقة".. الجميع يعلم ما هي تداعيات اغتيال العاروري

فيديو يُثير الغموض في مقتل رئيس “فاجنر”.. من الأفضل أن تقتلني والطائرة ستتحطم في السماء

لأول مرة.. عقد اجتماع إسرائيلي- ليبي في إيطاليا

فصائل فلسطينية تعقب على تهديدات الاحتلال باستهداف قادة المقاومة

قناة عبرية: حدة التوتر تزداد بين "إسرائيل" وحماس

"إسرائيل": نحن في حالة احتضار أمني.. وحماس تتلاعب بنا

الأخبار الرئيسية

إسرائيل : اللقاء مع المنقوش كان منسق له مع كبار المسؤولين الليبيين واستمر لساعتين

سعودية

"لحظة القرار في إسرائيل اقتربت".. وفد فلسطيني سيتوجه للسعودية لعرض مطالبه

لبنان

لبنان لا يحتمل التصعيد.. وفد مخابراتي عربي ببيروت لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وحماس

الحكومة الاسرائيلية تجمد خطة تسهيلات لغزة بحجة "عقاب حماس" وهي كالتالي..

gJ51C

قيادي بحماس: نتنياهو لا يستطيع تحمل رد المقاومة التي تمتلك معلومات كثيرة تؤذي "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية