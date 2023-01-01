إسرائيل : اللقاء مع المنقوش كان منسق له مع كبار المسؤولين الليبيين واستمر لساعتين

القدس المحتلة / سما /

في إحاطة لوسائل الإعلام الإسرائيلية، زعم مسؤول إسرائيلي رفيع، يرجح أنه وزير الخارجية الاسرائيلي كوهين نفسه أو أحد مقربيه، أنه تم التنسيق والاتفاق مع الخارجية الليبية حول الإعلان عن اللقاء بعد انعقاده.

وقال المسؤول الإسرائيلي إنه "خلال التنسيق للقاء بين وزير الخارجية كوهين ووزيرة الخارجية الليبية، المنقوش، تم الاتفاق على أن يكون اللقاء علنيا، وكان واضحا للطرفين عندما التقيا أن أمر اللقاء سينتهي في نهاية المطاف بأن يكون معلنا".

قلّة الخبرة في الخارجية الإسرائيلية

وادعى مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى أن اللقاء بين المنقوش وكوهين "تم تنسيقه على أعلى المستويات في البلدين، وجرى الاتفاق مسبقا على الإعلان عنه".

وزعمت المصادر أن كوهين سافر خصيصا إلى روما للقاء الوزيرة الليبية في دار ضيافة رسمية تابعة لوزارة الخارجية الإيطالية.

وشدد المسؤولون، بحسب ما نقل عنهم موقع "واينت" الإلكتروني، على أن اللقاء "ليس عرضيا" كما وصفته وزارة الخارجية الليبية، وأن المنقوش "لم تفعل شيئا من وراء ظهر رئيس حكومة الوحدة الوطنيّة الليبيّة، عبد الحميد الدبيبة".

وأكد المسؤولون الإسرائيليون أنه تم وقف المنقوش عن العمل وأنها توجهت إلى إسطنبول.

من جهة أخرى، انتقد مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية، صباح اليوم، مبادرة كوهين إلى النشر عن اللقاء، وقالوا إنه "يدل على قلّة الخبرة التي تدار من خلالها العلاقات الخارجية"، حسبما نقل عنهم موقع "واينت" الإلكتروني.

وأضافوا أن "دولا لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ستتخوف من إجراء اتصالات سرية بعدما ثبت لهم أن الجانب الإسرائيلي لا يحتفظ بسرية اللقاءات".

كوهين أطلق النار على ساقه

وأشار المسؤولون ذاتهم إلى أنه "تجري اتصالات سرية كثيرة مع دول لا توجد علاقات معها والهدف هو أن تنضج هذه الاتصالات لدرجة علاقات دبلوماسية. وعندما يتضرر مستوى مصداقية الجانب الإسرائيلي، فهذا يسدّ الإمكانيات لعلاقات مع دول أخرى في المستقبل. والوزير يريد جلب دول أخرى إلى دائرة السلام، وما فعله هو أنه أطلق النار على ساقه".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") عن مصادر "مطلعة على العلاقات الحساسة بين إسرائيل والدول التي لا تقيم معها علاقات دبلوماسية"، أن هذه الاتصالات واللقاءات "لا يتم الإعلان عنها عادة، وأن هناك خوفا على حياة وزيرة الخارجية الليبية نتيجة هذه الأمور".

في المقابل، قال رئيس حزب "ييش عتيد" إن الإعلان "غير المسؤول" عن اللقاء بين كوهين والمنقوش، "تصرف غير احترافي وغير مسؤول وفشل خطير في الحكم. إنه صباح العار القومي والمخاطرة بحياة الإنسان من أجل عنوان رئيسي (في وسائل الإعلام والصحف الإسرائيلية)".

من جانبه، قال غانتس إن "علاقات إسرائيل الخارجية مسألة حساسة وخطيرة. عندما تتصرف من دوافع محصورة بالعلاقات العامة والعناوين الرئيسية، دون أي مسؤولية أو تفكير مسبق، فهذا ما يحدث. سواء في العلاقات الخارجية أو الأمن أو الاقتصاد أو التعليم، حكومة نتنياهو حكومة مهملة وفاشلة ويجب أن تسقط".



ووفقا للتقارير، فإن المنقوش غادرت طرابلس، الليلة الماضية، عبر مطار معيتيقة الدولي متجهة إلى تركيا عبر طائرة خاصة تستخدمها حكومة عبد الحميد الدبيبة المؤقتة. وقالت حكومة دبيبة في بيان نُشر على فيسبوك، مساء الأحد، إنّها قرّرت وقف المنقوش "عن العمل احتياطيا" على أن "تُحال إلى التحقيق" أمام لجنة برئاسة وزيرة العدل.

واندلع الخلاف السياسي، مساء الأحد، مع إعلان الخارجية الإسرائيلية في بيان أن وزيري خارجية إسرائيل وليبيا التقيا الأسبوع الماضي. وبحسب البيان الإسرائيلي، فإن وزير الخارجية، إيلي كوهين، ونظيرته الليبية في الحكومة التي تتخذ طرابلس مقرا لها، المنقوش، تحادثا خلال اجتماع في روما استضافه وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني.