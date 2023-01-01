مستوطنون يمدون شبكة كهرباء لصالح بؤرة استيطانية جنوب نابلس

نابلس / سما /

قام مستوطنون، صباح اليوم الإثنين، بمد شبكة كهرباء لبؤرة استيطانية على أراضي بلدة قصرة، جنوب نابلس.

وأفاد الناشط في مقاومة الاستيطان في البلدة فؤاد حسن ، بأن مجموعة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال بدأت بمد شبكة كهرباء لبؤرة استيطانية أقيمت على أراضي المواطنين بالمنطقة الجنوبية الشرقية من البلدة.

وأشار إلى أن المستوطنين نصبوا منازل متنقلة "كرفانات" قبل شهر في المنطقة الشرقية التي تعود ملكيتها لعدد من المواطنين.

وأوضح أن الاحتلال يهدف عبر إقامة البؤرة وتزويدها بخدمات البنية التحتية إلى السيطرة على أكبر مساحة من الأراضي لصالح البؤرتين الاستيطانيتين "إيش كودش" و"أحيا" المقامتين على أراضي البلدة.