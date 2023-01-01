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رابع مدرب يستقيل في الموسم الجديد

الإثنين 28 أغسطس 2023 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابع مدرب يستقيل في الموسم الجديد



غزة / سما /

أعلن نادر النمس المدير الفني لنادي أهلي النصيرات استقالته من تدريب الفريق في دوري الدرجة الأولى لعدة أسباب مختلفة.

وقال نادر النمس إن الفريق يمر في ظروف صعبة منذ انطلاق الموسم وخاصة عدم توفر عدد كافي من اللاعبين وافتقاد وجود دكة بدلاء في الدوري، إضافة لتغيب لاعبين أساسيين ومؤثرين لأسباب إدارية ومالية؟

ويحتل أهلي النصيرات المركز الحادي عشر برصيد نقطة واحدة من تعادل وخسارتين منذ انطلاق دوري الدرجة الأولى.

وتعتبر هذه الاستقالة الثانية في الموسم الجديد في مسابقة الدوري، بعد أن سبقه عبد الله محمود الذي استقال من تدريب خدمات خانيونس، فيما كان قد سبقه استقالة خالد كويك من تدريب شباب رفح بعد الخروج من كأس غزة، على غرار نادر النجار مدرب خدمات النصيرات الذي تعرض للإقالة من أول خسارة.

#مدرب #أهلي النصيرات #دوري الدرجة الأولى #نادر النمس

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