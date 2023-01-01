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قرار مفاجئ لأول مرة من اتحاد كرة القدم في الدوري الممتاز

الإثنين 28 أغسطس 2023 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قرار مفاجئ لأول مرة من اتحاد كرة القدم في الدوري الممتاز



غزة / سما /

اتخذ اتحاد كرة القدم قراراً مهماً ومفاجئاً في مصير مباريات دوري المحترفين في الضفة الغربية، والدوري الممتاز في غزة.

وعمم اتحاد الكرة بياناً مختصراً على وسائل الإعلام جاء نصه: “بعد التواصل بين الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في المحافظات الشمالية والجنوبية تقرر إيقاف دوري المحترفين بالمحافظات الشمالية والدرجة الممتازة فقط بالمحافظات الجنوبية للجولتين الرابعة والخامسة وذلك بسبب توقف الدوريات العالمية (أيام الفيفا)”.

ويستأنف اتحاد الكرة بطولتي دوري المحترفين والدوري الممتاز في غزة بعد أسبوعين على أن تُلعب مباريات الجولتين الرابعة والخامسة حسب الجداول المعممة سابقاً.

ورغم هذا القرار سيتم استئناف مباريات دوري الدرجة الأولى والثانية في غزة حسب جدولة المباريات المعممة سابقاً.

وسيغادر ثلاثي المنتخب الأولمبي خالد النبريص، ومهند حسنين ، وأحمد كلاب غداً الاثنين للالتحاق ببعثة المنتخب الأولمبي في الأردن.

#اتحاد كرة القدم #دوري الممتازة

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