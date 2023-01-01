  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

عرض رسمي لاحتراف لاعب خدمات رفح في الدوري المصري

الإثنين 28 أغسطس 2023 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عرض رسمي لاحتراف لاعب خدمات رفح في الدوري المصري



غزة / سما /

تلقى نادي خدمات رفح عرضاً رسمياً من نادي بلدية المحلة لاحتراف لاعب المنتخب الأولمبي إبراهيم أبو عمير في الدوري المصري الموسم القادم.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورة الخطاب الرسمي الموجه من بلدية المحلة إلى نادي خدمات رفح يطلب فيه التعاقد مع اللاعب أبو عمير في الانتقالات الصيفية.

وذكرت مصادر صحفية أن العرض المصري لاحتراف أبو عمير بمبلغ مليون و200 ألف جنيه مصري بما يعادل (35) ألف دولار، بما يتضمن ذلك حصة خدمات رفح من قيمة العقد.

ويعتبر أبو عمير من أبرز اللاعبين في غزة خلال العامين الماضيين وحجز مكانه الأساسي في صفوف المنتخب الأولمبي الذي شارك معه في أكثر من استحقاق رسمي.

#الدوري المصري #خدمات رفح #بلدية المحلة #إبراهيم أبو عمير

الأكثر قراءة اليوم

غزة: تسهيلات مالية حكومية تصل لخصم 60% من فواتير البلديات

إعلام إسرائيلي: تهديدات نتنياهو "غير دقيقة".. الجميع يعلم ما هي تداعيات اغتيال العاروري

فيديو يُثير الغموض في مقتل رئيس “فاجنر”.. من الأفضل أن تقتلني والطائرة ستتحطم في السماء

لأول مرة.. عقد اجتماع إسرائيلي- ليبي في إيطاليا

فصائل فلسطينية تعقب على تهديدات الاحتلال باستهداف قادة المقاومة

قناة عبرية: حدة التوتر تزداد بين "إسرائيل" وحماس

"إسرائيل": نحن في حالة احتضار أمني.. وحماس تتلاعب بنا

الأخبار الرئيسية

إسرائيل : اللقاء مع المنقوش كان منسق له مع كبار المسؤولين الليبيين واستمر لساعتين

سعودية

"لحظة القرار في إسرائيل اقتربت".. وفد فلسطيني سيتوجه للسعودية لعرض مطالبه

لبنان

لبنان لا يحتمل التصعيد.. وفد مخابراتي عربي ببيروت لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وحماس

الحكومة الاسرائيلية تجمد خطة تسهيلات لغزة بحجة "عقاب حماس" وهي كالتالي..

gJ51C

قيادي بحماس: نتنياهو لا يستطيع تحمل رد المقاومة التي تمتلك معلومات كثيرة تؤذي "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية