عرض رسمي لاحتراف لاعب خدمات رفح في الدوري المصري

غزة / سما /

تلقى نادي خدمات رفح عرضاً رسمياً من نادي بلدية المحلة لاحتراف لاعب المنتخب الأولمبي إبراهيم أبو عمير في الدوري المصري الموسم القادم.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورة الخطاب الرسمي الموجه من بلدية المحلة إلى نادي خدمات رفح يطلب فيه التعاقد مع اللاعب أبو عمير في الانتقالات الصيفية.

وذكرت مصادر صحفية أن العرض المصري لاحتراف أبو عمير بمبلغ مليون و200 ألف جنيه مصري بما يعادل (35) ألف دولار، بما يتضمن ذلك حصة خدمات رفح من قيمة العقد.

ويعتبر أبو عمير من أبرز اللاعبين في غزة خلال العامين الماضيين وحجز مكانه الأساسي في صفوف المنتخب الأولمبي الذي شارك معه في أكثر من استحقاق رسمي.