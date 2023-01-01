الاتحاد السعودي يتعاقد مع مدرب عالمي للإشراف على المنتخب الأول

وكالات / سما /

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، التعاقد مع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، لقيادة المنتخب السعودي الأول، الذي يستعد للمشاركة بتصفيات كأس العالم 2026 وبطولة كأس أمم آسيا 2023 بقطر.

ونشر حساب المنتخب السعودي على منصة "أكس" فيديو ترحيبيا بمانشيني في رحلته الجديدة، مضيفا إليه عبارة "شريطٌ من الذكريات تبدأ بعده رحلة كتابة التاريخ مع الأخضر".

ويمتد عقد الإيطالي الذي استقال من تدريب منتخب بلاده، لثلاثة أعوام قادمة، خلفا للفرنسي هيرفي رينار، الذي ترك تدريب المنتخب السعودي متجها لقيادة منتخب فرنسا للسيدات.

وسيصل مانشيني للرياض عصر اليوم الاثنين؛ تمهيدا لتقديمه لوسائل الإعلام.

وسبق لمانشيني أن درب أندية لاتسيو وإنتر ميلان ومانشستر سيتي وجالطة سراي، قبل أن يتولى تدريب المنتخب الإيطالي ويتوج معه بلقب كأس أمم أوروبا قبل عامين.