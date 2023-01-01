كلوب يحسم مسألة رحيل صلاح عن ليفربول

وكالات / سما /

قدم المُدرب الألماني يورجن كلوب، مُدرب ليفربول، جواباً قاطعاً على السؤال بشأن مُستقبل النجم المصري محمد صلاح.

وكان صلاح قد ارتبط خلال الساعات والأيام القليلة الماضية بخطوة انتقال مُحتملة لنادي اتحاد جدة السعودي، وأفادت مصادر سعودية بأن لقاء نيوكاسل سيكون الأخير للنجم المصري قبل الذهاب لتجربته الجديدة.

وخرج كلوب بعد مُباراة نيوكاسل التي فاز فيها الريدز بهدفين لهدفٍ مؤكداً على أن لا نية لديهم لفقدان صلاح قبل إغلاق سوق الانتقالات الأسبوع المُقبل.

وقال في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة ميرور البريطانية، :”قصة رحيل صلاح لم تنتهي ؟، بالنسبة لي فإن الأمر قد تم حسمه”.

وكان كلوب قد خرج قبل المُباراة مؤكداً على التزام صلاح الكامل تجاه ليفربول، مُشدداً على أن ذلك لم يتغير وسيبقى.

ويتفق حديث كلوب مع الموقف الذي أبداه وكيله رامي عباس الذي قال إن لا نية لديهم بشأن الرحيل عن ليفربول، مؤكداً على أن النجم المصري لو أراد الرحيل لم يكن ليُوقع على عقدٍ جديد.

ويُواصل النجم المصري كتابة فصول المجد في قصته المُثيرة مع ليفربول، ويطمح اللاعب مع جمهوره وجمهور ناديه في مُواصلة المشوار المُبهر.