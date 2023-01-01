فيديو.. برشلونة يقلب الطاولة على فياريال في مباراة درامية

وكالات / سما /

قلب برشلونة الطاولة على مضيفه فياريال في مباراة درامية جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد، في ملعب لا سيراميكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، بالفوز برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

النادي الكتالوني كان المبادر بالتسجيل بهدف من ضربة رأسية لجافي، في الدقيقة 13، بعدما تلقى عرضية رائعة من الشاب لامين يامال، هدف فتح شهية البلوجرانا ما جعل فرينكي دي يونج يضيف الثاني في ظرف ثلاث دقائق فقط، بعد تمريرة بكعب القدم من روبرت ليفاندوفسكي.

وبدأ فياريال يدخل في أجواء اللقاء بعدما سجل خوان فويث هدفاً من ضربة رأسية عبر ركلة ركنية في الدقيقة 26، قبل أن ينجح زميله أليكسندر سورلوث في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 40.

وعقب الاستراحة، تمكن أليكس باينا من وضع فريقه في المقدمة لأول مرة في اللقاء، من تسديدة ساحرة، سكنت أقصى الزاوية اليمنى للحارس مارك أندريه تير شتيجن، ليتأخر البلوجرانا بثلاثية لهدفين.

وبعدما ذاق البارسا مرارة الريمونتادا على يد فياريال، أراد أن يذيق الغواصات من نفس الكأس، ونجح في سعيه بعدما سجل البديل فيران توريس هدف التعادل في الدقيقة 68.

ولم تمر سوى 3 دقائق أخرى حتى نجح البارسا في سعيه بعدما سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الرابع، إثر متابعته للكرة العائدة من القائم بعد تسديدة لامين يامال.

فوز يرفع به برشلونة نقاطه للرقم 7 في المركز الثالث بجدول الترتيب، في حين يتوقف رصيد فياريال عند 3 نقاط في الثالث عشر.