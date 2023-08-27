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فيديو.. ليفربول يعود بفوز ثمين من ميدان نيوكاسل

الإثنين 28 أغسطس 2023 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ليفربول يعود بفوز ثمين من ميدان نيوكاسل



وكالات / سما /

عاد فريق ليفربول بثلاث نقاط ثمينة من ميدان مضيفه، نيوكاسل يونايتد، بعد المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، في ملعب سانت جيمس بارك، لحساب مباريات المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فريق الألماني يورجن كلوب وقع في المحظور بعد خطأ فادح من الظهير ترينت أليكسندر أرنولد، الذي لم يتعامل بالشكل المطلوب مع تمريرة زميله محمد صلاح، لتقطع الكرة وتذهب إلى أنطوني جوردون الذي وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع البرازيلي أليسون بيكر.

​ونجح جوردون في إشعال مدرجات ملعب الماجبايس بهدف أول في اللقاء بعد مرور 25 دقيقة من صافرة البداية، وسط حسرة من الألماني يورجن كلوب على الأخطاء التي تكلف فريقه الأهداف بهذه الطريقة.

وازداد الطين بلة بالنسبة لكلوب ورجاله بعدما تعرض الهولندي فيرجيل فان دايك للطرد المباشر بورقة حمراء بعد تدخل على لاعب الخصم في الدقيقة 28، ليترك فريقه منقوص العدد ومتأخر في النتيجة في بقية دقائق المباراة.

وتماسك ليفربول بعد ذلك، قبل أن ينجح داروين نونيز في تسجيل هدف التعادل لمصلحة الريدز قبل نحو تسع دقائق من زمن المباراة الأصلي، ليعود اللاعب ذاته ويكرر زيارته للشباك موقعاً على هدف الفوز في الدقيقة 93 بصناعة محمد صلاح.

وفي ضوء النتيجة، يرتفع رصيد ليفربول للنقطة السابعة في المركز الرابع بجدول الترتيب، في حين يتوقف رصيد نيوكاسل عند 3 نقاط في المرتبة الثالثة عشر.

#ليفربول #نيوكاسل #داروين نونيز #محمد صلاح #الدوري الإنجليزي #فان دايك

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