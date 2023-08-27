رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، القدس" الصادرة اليوم الإثنين في عناوينها على خبر زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى فلسطين خلال تشرين الأول القادم.

وركزت الصحف الثلاث أيضا على إصابة خمسة مواطنين برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم طولكرم واقتلاع عشرات أشجار الزيتون في تقوع ومادما.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يستقبل رجل الأعمال فاروق الشامي

- اشتية يلتقي فعاليات ومؤسسات محافظة نابلس ويطلع على أهم احتياجاتها

- وحدات القمع تقتحم قسم (13) في "نفحة" وأربعة أسرى يعلقون إضرابهم عن الطعام

- وزيرة الصحة تشكل لجنة تحقيق في ظروف وفاة المواطنة ملك عليان

- "فتح" تنعى المناضل الوطني اللواء سعيد العطاري

- إصابات في مخيم طولكرم وبرقة ومادما ومحافظة القدس تحذر من سياسة الاحتلال إبعاد الطلبة عن جامعاتهم

- خلال لقائه المالكي: رئيس قرغيزيا يؤكد وقوف بلاده الدائم مع فلسطين

- 22 عاما على استشهاد المناضل أبو علي مصطفى

- عوض الله: زيارة مرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة والمدعي العام للمحكمة الجنائية إلى فلسطين قريبا

* "الأيام":

- خمس إصابات خلال اقتحام مخيم طولكرم واقتلاع عشرات أشجار الزيتون في تقوع ومادما

- غوتيريش وكريم خان يزوران فلسطين في تشرين الأول

- نابلس: انطلاق فعاليات إحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء

- نتنياهو يهدد باغتيال صالح العاروري

- لجنة تحقيق بوفاة مواطنة في مستشفى خاص برام الله

- أربعة أسرى يعلقون إضرابهم المفتوح عن الطعام

- كوهين التقى وزيرة الخارجية الليبية بالعاصمة الإيطالية الأسبوع الماضي

- بدء الانتخابات الداخلية لحركة "فتح" في القطاع

- إضراب وتظاهرة في سخنين احتجاجا على جرائم القتل

- قطر: ليس لدينا حرب مع إسرائيل ولكن هناك احتلال لفلسطين

- الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورة عسكرية اليوم في مزارع شبعا

- موسكو تؤكد رسميا مقتل بريغوجين في تحطم طائرته

- أيمن عودة يدعو إلى العصيان المدني والإضراب الشامل

* "القدس":

- مستوطنون يهاجمون المواطنين في مادما

- إحياء فعاليات اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة

- استمرار شلال الدم في "الداخل"

- نتنياهو يهدد باغتيال العاروري ومحافل إسرائيلية تصفه بالخطر الإستراتيجي

- مباحثات أردنية- أميركية حول القضية الفلسطينية

- إسرائيل تطرد فلسطينية لغزة بشكل تعسفي وتفصلها عن أولادها الـ12

- ناشطون من النقب: التغييرات في لجان التسويات تهدف إلى محاربة النمو الديمغرافي