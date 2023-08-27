الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير السابق ماجد متعب من واد الهرية بمدينة الخليل، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صائب فايز السويطي من خربة سلامة جنوب غرب الخليل، بعد الاعتداء عليه بالضرب، أثناء تواجده في منطقة "فقيقيس" ببلدة دورا جنوبا.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية عند مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، وبلدتي سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.