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عميد أسرى جنين رائد السعدي يدخل عامه الـ35 في الأسر

الإثنين 28 أغسطس 2023 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

دخل الأسير رائد محمد شريف السعدي (57 عاما) من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، اليوم الإثنين، عامه الخامس والثلاثين في سجون الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، أن الأسير السعدي، عميد أسرى محافظة جنين، أقدم أسير في سجون الاحتلال من المحافظة، وهو معتقل منذ 28/8/1989، ومحكوم بالسجن المؤبد مرتين، إضافة إلى 20 عاما.

وأضاف أن الأسير السعدي اعتُقل للمرة الأولى عام 1984 لمدة 6 أشهر، لرفعه علم فلسطين على أعمدة الكهرباء في بلدة السيلة الحارثية، وكان مطاردا لعدة سنوات، وقام الاحتلال خلال تلك الفترة باعتقال والدته لمدة أربعة أشهر وبعض إخوته، للضغط عليه لتسليم نفسه، إلى أن اعتقله "مستعربون" خلال زيارة متخفية لبيته للاطمئنان على أهله عام 1989.

وأشار إلى أنه على مدار 34 عاما قضاها في سجون الاحتلال، فقد السعدي عددا من أفراد عائلته وأقاربه، وكان أولهم جدته عام 1999، ولحق بها جده عام 2001، وعمه عبد الله في عام 2008، وشقيقه الأكبر عماد عام 2010، وأخيرا والدته الحاجة أم عماد عام 2014، كما فقد والده بصره منذ أربعة أعوام.

#جنين #رائد السعدي #سجون الاحتلال

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