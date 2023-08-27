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الاحتلال يعتقل 4 شبان من بيت ريما وعارورة شمال رام الله

الإثنين 28 أغسطس 2023 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أربعة شبان من بلدتي بيت ريما وعارورة، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين أيهم (25 عاما)، وإبراهيم عبد اللطيف الريماوي (22 عاما) خلال مداهمة منزليهما في بيت ريما شمال رام الله.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين عبد الجواد، وأحمد شحادة صالح، خلال مداهمة منزليهما في بلدة عارورة، شمال رام الله.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شرق رام الله، واحتجزت الشابين علي طارق الحج محمد (25 عاما)، وأيسر الحج محمد (21 عاما) لعدة ساعات قبل أن تفرج عنهما.

#رام الله #الاحتلال #بيت ريما #عارورة

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