إصابات واعتقالات واسعة في حملة مداهمات بالضفة الغربية

رام الله / سما /

أصيب عدد من المواطنين، واعتقل عدد آخر، فجر وصباح الاثنين، في حملة مداهمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

واصيب 4 مواطنين بجروح متفاوتة إحداهم بحالة خطيرة، إثر إطلاق قوات الاحتلال النار تجاههم قرب بلدة يعبد.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 من المصابين، فيما نقل الرابع المصاب بحالة خطيرة إلى مستشفى ابن سينا إثر إصابته في البطن والصدر.

وذكر شهود، أن مجموعة من المقاومين أطلقوا النار على حاجز دوتان وألقوا عبوات ناسفة، فيما رد جنود الاحتلال بإطلاق النار، وخلال انسحاب المجموعة تعرضوا لكمين من قبل قوة أخرى على مدخل يعبد ما أدى لإصابة 4 منهم.

ومنعت قوات الاحتلال، الطواقم الطبية من الوصول للإصابات قبل أن تسمح لهم بتقديم العلاج لهم، حيث نقل أحدهم إلى المستشفى، واعتقل 3.

وتزامن ذلك، مع اعتقال قوات الاحتلال للمصاب علي أبو بكر من منزله في بلدة يعبد.

وفي نابلس، اقتحمت قوات كبيرة مخيم بلاطة وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين، وداهمت عدة منازل، قبل أن تعتقل الشبان، عز مرشود، مكرم مسعود، تامر مسعود، فيما اعتقل المحرر كفاح الجاغوب من بلدة بيتا.

وفي رام الله، اعتقل الشاب أيهم البرغوثي إبراهيم البرغوثي بعد أن حاصرت قوة خاصة منزل عائلتهما في بلدة بيت ريما، بينما اعتقل الشابين الشقيقين أحمد، وعبد المجيد صالح من منزليهما في عارورة، والشابين الشقيقين علي، وأيسر الحج محمد من المغير.

وفي بيت لحم، اعتقل الشابين يزن الهريمي، ومصطفى حجازي وجمعة الجوجو وطلال الدبس من مخيم عايدة.

فيما اعتقل المحرر ماجد متعب والشاب ظافر الجعبري من الخليل.