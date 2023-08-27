  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات واعتقالات واسعة في حملة مداهمات بالضفة الغربية

الإثنين 28 أغسطس 2023 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات واعتقالات واسعة في حملة مداهمات بالضفة الغربية



رام الله / سما /

أصيب عدد من المواطنين، واعتقل عدد آخر، فجر وصباح الاثنين، في حملة مداهمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

واصيب 4 مواطنين بجروح متفاوتة إحداهم بحالة خطيرة، إثر إطلاق قوات الاحتلال النار تجاههم قرب بلدة يعبد.

واعتقلت قوات الاحتلال  3 من المصابين، فيما نقل الرابع المصاب بحالة خطيرة إلى مستشفى ابن سينا إثر إصابته في البطن والصدر.

وذكر شهود، أن مجموعة من المقاومين أطلقوا النار على حاجز دوتان وألقوا عبوات ناسفة، فيما رد جنود الاحتلال بإطلاق النار، وخلال انسحاب المجموعة تعرضوا لكمين من قبل قوة أخرى على مدخل يعبد ما أدى لإصابة 4 منهم.

ومنعت قوات الاحتلال، الطواقم الطبية من الوصول للإصابات قبل أن تسمح لهم بتقديم العلاج لهم، حيث نقل أحدهم إلى المستشفى، واعتقل 3.

وتزامن ذلك، مع اعتقال قوات الاحتلال للمصاب علي أبو بكر من منزله في بلدة يعبد.

وفي نابلس، اقتحمت قوات كبيرة مخيم بلاطة وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين، وداهمت عدة منازل، قبل أن تعتقل الشبان، عز مرشود، مكرم مسعود، تامر مسعود، فيما اعتقل المحرر كفاح الجاغوب من بلدة بيتا.

وفي رام الله، اعتقل الشاب أيهم البرغوثي إبراهيم البرغوثي بعد أن حاصرت قوة خاصة منزل عائلتهما في بلدة بيت ريما، بينما اعتقل الشابين الشقيقين أحمد، وعبد المجيد صالح من منزليهما في عارورة، والشابين الشقيقين علي، وأيسر الحج محمد من المغير.

وفي بيت لحم، اعتقل الشابين يزن الهريمي، ومصطفى حجازي وجمعة الجوجو وطلال الدبس من مخيم عايدة.

فيما اعتقل المحرر ماجد متعب والشاب ظافر الجعبري من الخليل.

الأكثر قراءة اليوم

غزة: تسهيلات مالية حكومية تصل لخصم 60% من فواتير البلديات

إعلام إسرائيلي: تهديدات نتنياهو "غير دقيقة".. الجميع يعلم ما هي تداعيات اغتيال العاروري

فيديو يُثير الغموض في مقتل رئيس “فاجنر”.. من الأفضل أن تقتلني والطائرة ستتحطم في السماء

لأول مرة.. عقد اجتماع إسرائيلي- ليبي في إيطاليا

فصائل فلسطينية تعقب على تهديدات الاحتلال باستهداف قادة المقاومة

"إسرائيل": نحن في حالة احتضار أمني.. وحماس تتلاعب بنا

قناة عبرية: حدة التوتر تزداد بين "إسرائيل" وحماس

الأخبار الرئيسية

لبنان

لبنان لا يحتمل التصعيد.. وفد مخابراتي عربي ببيروت لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وحماس

الحكومة الاسرائيلية تجمد خطة تسهيلات لغزة بحجة "عقاب حماس" وهي كالتالي..

gJ51C

قيادي بحماس: نتنياهو لا يستطيع تحمل رد المقاومة التي تمتلك معلومات كثيرة تؤذي "إسرائيل"

الاحتلال يزعم إحباط تهريب عبوات ناسفة متطورة جداً كانت في طريقها للضفة

image_processing20230827-101487-l3jr3g

أول تعليق فلسطيني على اللقاء الإسرائيلي -الليبي في روما

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية