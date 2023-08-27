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الطقس: أجواء صيفية وانخفاض على درجات الحرارة

الإثنين 28 أغسطس 2023 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء صيفية وانخفاض على درجات الحرارة



رام الله / سما /

تنبأت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

و الثلاثاء يكون الجو صيفيا عاديا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها العام بقليل، وهناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية وخفيفة على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء يكون الجو صيفيا عاديا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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