رئيس قرغيزيا يؤكد وقوف بلاده الدائم مع فلسطين

اسيكول /سما/

أكد رئيس جمهورية قرغيزيا صادر جباروف وقوف بلاده الدائم مع فلسطين، وتقديم كل الدعم الممكن لتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه في دولته المستقلة ذات السيادة، بما يعود بالأمن والمنفعة والاستقرار للمنطقة ككل.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، في مقر إقامته الصيفية بمدينة اسيكول، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، الذي يقوم بزيارة رسمية لقرغيزيا تستمر ثلاثة أيام.

ورحب الرئيس جباروف بالوزير المالكي والوفد المرافق له، ونقل تحياته إلى الرئيس محمود عباس ومن خلاله إلى الشعب الفلسطيني، معبرا عن اهتمام بلاده بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع فلسطين في مجالات مختلفة، وكذلك تأكيده على استمرار دعم الحقوق الفلسطينية على الساحة الدولية، بما فيها منظمات الأمم المتحدة المختلفة ومنظمة التعاون الإسلامي، معتبرا زيارة الوزير المالكي فرصة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وطالب المجتمع الدولي بالتوقف عن سياسة الانتقائية والازدواجية في المعايير، خاصة ما يتصل بالقضايا الفلسطينية، لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه كافة، والتنعم بمقدراته في ظل قيادته الحكيمة، وصولا إلى إحقاق كافة حقوقه المشروعة تحقيقا لطموحاته.

وتحدث الرئيس جباروف عن زيارة الرئيس محمود عباس الأخيرة إلى قرغيزيا في حزيران الماضي، والتي كانت مثمرة جدا وأعطت زخما كبيرا، معتبرا إياها بالصفحة الجديدة التي سترفع من مستوى العلاقة بين البلدين والشعبين اللذين يتشاركان التاريخ والدين والمبادئ نفسها.

بدوره، أوضح الوزير المالكي أن زيارته كموفد خاص تأتي متابعة للقاء الرئيسين الأخير في العاصمة بيشكيك، للمتابعة مع نظيره القيرغيزي لما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين، وترجمة الاتفاقات إلى مشاريع وبرامج عملية. ونقل للرئيس القرغيزي تحيات الرئيس محمود عباس وشكره الخاص لدعم بلاده المبدئي والثابت لفلسطين على مختلف الأصعدة، مؤكدا حرص فلسطين على تطوير التعاون بين البلدين، بما فيه ما يتعلق بإصدار توجيهاته لسفراء دولة فلسطين في مختلف المنظمات الدولية بضرورة الحفاظ على التنسيق رفيع المستوى مع سفراء قرغيزيا فيها، بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين.

وأضاف أن وجوده على رأس وفد فلسطيني في هذا البلد الصديق يأتي أيضا لتكون فلسطين أول من يقدم التهاني لمناسبة ذكرى استقلال قرغيزيا الذي يصادف الخميس المقبل، مشيرا إلى أن عام 2024 سيشهد الاحتفال بمرور 30 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتابع الوزير المالكي أن هناك عدد من الاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع نظيره جيينبيك كولوباييف في مجالات التشاور السياسي، والصحة، والزراعة، والإعلام الرسمي، والثقافة، وقد اقترح تأسيس اللجنة المشتركة التي وافق عليها الرئيس القرغيزي ووجه مساعديه للعمل على إنجازها.

كما شكر الوزير المالكي الرئيس القيرغيزي على تخصيصهم مساحة أرض لبناء سفارة دولة فلسطين في العاصمة بيشكيك، ناقلا تعليمات سيادة الرئيس بجهوزية البدء ببنائها بشكل فوري، لتكون صرحا يعكس عمق العلاقة بين البلدين، واستعداد فلسطين لتقديم أرض تخصص لبناء سفارة قرغيزيا فيها.

وطلب من الرئيس جباروف تعيين سفير لبلده الأمر الذي قوبل بالإيجاب، حيث أعلن الرئيس القرغيزي تعيين سفير غير مقيم لبلاده إلى حين استكمال إجراءات تعيين سفير مقيم.