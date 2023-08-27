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اشتية: إجراءات الاحتلال وحصار نابلس وباقي المحافظات تهدف إلى إعادة احتلال الضفة الغربية

الأحد 27 أغسطس 2023 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: إجراءات الاحتلال وحصار نابلس وباقي المحافظات تهدف إلى إعادة احتلال الضفة الغربية



رام الله/سما/

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، مؤسسات وفعاليات محافظة نابلس.

واطلع اشتية على أهم احتياجات المحافظة، والارتدادات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، جراء الحصار المتواصل الذي تتعرض له من قبل الاحتلال واعتداءات المستوطنين على المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم.

وأكد رئيس الوزراء أن الحصار وإجراءات الاحتلال التي تتعرض لها محافظة نابلس وباقي المحافظات تهدف إلى إعادة احتلال الضفة الغربية، مشيرا إلى الجهود المبذولة والاتصالات التي تجري على الصعيد الدولي للضغط على إسرائيل لفك حصارها ووقف كافة إجراءاتها واعتداءاتها.

ووعد اشتية بدراسة المطالب والاحتياجات كافة التي تقدم بها الوفد، مستعرضا أهم المشاريع التي نفذتها الحكومة في المحافظة والجاري تنفيذها، من أجل تعزيز صمود أبناء شعبنا فيها في مواجهة الاحتلال.

وحضر الاجتماع: القائم بأعمال محافظ نابلس غسان دغلس، وممثلون عن البلدية، والغرفة التجارية، ومنتدى رجال الأعمال، والهلال الأحمر، ولجنة الزكاة، وجمعية التضامن، ولجان المخيمات، والقوى الوطنية، وغيرهم.

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#اشتية #محمد اشتية #الضفة الغربية

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