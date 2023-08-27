غداً ..مناورة عسكرية إسرائيلية عند الحدود الشمالية وإغلاق الطرق في مستوطنات غلاف غزة

القدس المحتلة/سما/

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عن مناورة عسكرية، من المقرر أن تبدأ غداً، في منطقة جبل "دوف" (جبل الروس) عند الحدود الشمالية مع لبنان.



وأشار إلى أنه، وفي إطار المناورة، ستكون هناك حركة نشطة للمركبات في المنطقة، وستسمع أصوات انفجارات وإطلاق نار.



وقال المتحدث باسم الجيش إنه تم التخطيط للمناورة مسبقاً كجزء من الخطة التدريبية لعام 2023.

وفي السياق، قررت المنظومة الأمنية الإسرائيلية إغلاق عدة طرقات في مستوطنات غلاف قطاع غزة غداً الإثنين، بسبب إجراء نشاط عسكري للجيش الإسرائيلي هناك. وفق ما ذكرته القناة الـ7 العبرية مساء اليوم.