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أربعة أسرى يعلقون إضرابهم المفتوح عن الطعام

الأحد 27 أغسطس 2023 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
أربعة أسرى يعلقون إضرابهم المفتوح عن الطعام



رام الله/سما/

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأحد، بأن أربعة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي قرروا تعليق خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، بعد اتفاق يقضي بوقف الإجراءات العقابية وقرارت الاعتقال الإداري الصادرة بحقهم في الفترات المقبلة.

وبينت الهيئة، في بيان لها، أن الأسرى الأربعة هم: زهدي طلال عبيدو من محافظة الخليل، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل وكلاهما من بلدة قباطية جنوب جنين، وسيف ذياب عمارين من بلدة بيت عوا بالخليل.

وفيما يتعلق بحالة الأسير عبد الرحمن براقة، بينت الهيئة أنه ما زال مستمرا في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم التاسع عشر على التوالي، بعد أن فشل الاتفاق مع إدارة مصلحة السجون، وبناء على ذلك تم نقله من زنازين سجن "نفحة" إلى زنازين سجن "ريمون".

#الاسرى الفلسطينيين

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