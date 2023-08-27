لأول مرة.. عقد اجتماع إسرائيلي- ليبي في إيطاليا

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين التقى الأسبوع الماضي بوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في العاصمة الإيطالية روما.

وبحسب موقع يديعوت أحرنوت، يعد الاجتماع، الذي عقد سرا في روما ، بوساطة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أول اجتماع على الإطلاق بين وزيري خارجية البلدين.

وأضاف: "حضر اللقاء أيضا المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية رونان ليفي، وناقش الوزراء العلاقات التاريخية بين البلدين، وتراث اليهود الليبيين، وإمكانية التعاون بين البلدين والمساعدات الإسرائيلية لأغراض إنسانية.