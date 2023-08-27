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المرور بغزة تصدر تنويهاً لسائقي الشاحنات

الأحد 27 أغسطس 2023 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
المرور بغزة تصدر تنويهاً لسائقي الشاحنات



غزة/سما/

أصدرت إدارة المرور والنجدة في الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الأحد، تنويهاً لسائقي الشاحنات، حول العبور في منطقة مفترق الشجاعية.

وقالت إدارة المرور والنجدة في بيان لها، "إنه يمنع دخول سائقي الشاحنات في متفرق الشجاعية، مبينةً أن عليهم استخدام الطرق البديلة.

وأوضحت:" أن على سائقي الشاحنات القادمين، من جنوب القطاع باتجاه الشمال، وصولًا لدوار الكويت، استخدام طريق شارع "10" غربا أو شارع الكرامة شرقا.

كما على "القادم من الشمال باتجاه الجنوب وصولًا لمفترق السنافور، استخدام طريق ساحة الشوا غربًا أو شارع الشعف شرقًا".

#غزة #شرطة المرور بغزة

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