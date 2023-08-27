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مباحثات أردنية أمريكية حول القضية الفلسطينية والأزمة السورية

الأحد 27 أغسطس 2023 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مباحثات أردنية أمريكية حول القضية الفلسطينية والأزمة السورية



عمان/سما/

بحث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مع مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، الأحد ملفات الأزمة الإقليمية وخاصة القضية الفلسطينية والأزمة السورية.

ووصلت المسؤولة الأميركية إلى العاصمة عمان في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة.

وذكرت الخارجية الأردنية في بيان لها أن "الصفدي وليف بحثا القضايا الإقليمية وخصوصا القضية الفلسطينية والأزمة السورية".

وأضافت أن "الجانبين أكدا الحرص المشترك على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، وفي إطار الشراكة الإستراتيجية ومذكرة التفاهم التي وقعتها المملكة والولايات المتحدة العام الماضي".

وأشار البيان إلى أن الوزير الصفدي ثمن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن "لرفد العملية التنموية، ومساعدته في مواجهة التحديات الاقتصادية، وانعكاسات الأزمات الإقليمية عليه وخاصة أزمات اللجوء".

وتعد الولايات المتحدة داعما أساسيا للأردن، ووقع البلدان في أيلول/ سبتمبر 2022 مذكرة تفاهم تقدم بموجبها واشنطن مساعدات مالية سنوية للمملكة بقيمة 1.45 مليار دولار للفترة بين 2023 و2029.

من جانبها، ثمنت ليف "الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة".

ولم يحدد البيان الأردني موعد وصول المسؤول الأميركية إلى المملكة أو مدة زيارتها.

#الاردن #امريكا #ايمن الصفدي #باربرا ليف #القضية الفلسطينية

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