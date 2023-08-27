  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

احتجاجا على تفشي الجريمة: أيمن عودة يدعو إلى العصيان المدني والإضراب الشامل

الأحد 27 أغسطس 2023 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
احتجاجا على تفشي الجريمة: أيمن عودة يدعو إلى العصيان المدني والإضراب الشامل



القدس المحتلة/سما/

دعا النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أيمن عودة، الأحد، إلى العصيان المدني والإضراب الشامل بالمجتمع العربي في الداخل المحتل، وذلك احتجاجًا على تفشي الجريمة المنظمة، وعجز الحكومة عن التصدي لها ومكافحتها.

وقال عودة في حديث إذاعي إننا "موجودون في أزمة تاريخية غير مسبوقة تحتاج الى إجابات ويجب ألّا نستثني العصيان المدني وهو خيار يجب أن ندرسه أو الإضراب الشامل والعميق لثلاثة أيام وأكثر وإغلاق مخارج المدن العربية من أجل تعطيل الحياة الاقتصادية في الدولة. علينا دراسة هذه الأمور بعمق".


ولم يستثنِ عودة إمكانية "الاستقالة الجماعية للنواب العرب من الكنيست والاستقالة الجماعية لرؤساء السلطات المحلية العربية واعتبار ذلك خيارًا قابلًا للدراسة"، منوهًا إلى أن "الخطر يهدد حياة 200 ألف عربي في البلاد".

وكان مسؤول الأمن في الكنيست، قرر تشديد الحراسة على النائب عودة؛ خشية أن يتعرض لأي اعتداء، بعد تلقيه تهديدات من العصابات الإجرامية بسبب مواقفه ضد الجريمة المنظمة بالمجتمع العربي في إسرائيل.

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تسلط الضوء على "أخطر وأهم شخص لدى حماس"

"فتح" تشيد بتصريحات العاروري: تعبر عن رسالتنا ومعتقداتنا الوطنية

مصر تعتقل إسرائيليا في معبر طابا

السعودية تطلق "الإنذار الأحمر" في مكة

ليبرمان يهاجم نتنياهو وبن غفير: إسرائيل" تفقد السيطرة الأمنية وتنهار اقتصادياً

لأول مرة في الولايات المتحدة.. طريقة جديدة لتنفيذ حكم الإعدام

فيديو يُثير الغموض في مقتل رئيس “فاجنر”.. من الأفضل أن تقتلني والطائرة ستتحطم في السماء

الأخبار الرئيسية

photo_2023-08-27_13-15-26

العاروري يرد على تهديدات نتنياهو بصورة.. إعلام إسرائيلي: انتبهوا..

عاروري

نتنياهو يهدد العاروري بالاغتيال : "يعلم جيدا لماذا يختبئ هو ورفاقه" وحماس ترد

"واللا العبري" : خلافات إسرائيلية حول تصاريح عمال غزة

img-1771-1693085581

إعلام عبري: صمت في المؤسسة الأمنية بعد توقيف خلية تجسس في مطار بيروت

مسؤولون بالليكود يحذرون من انهيار الحكومة الإسرائيلية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية