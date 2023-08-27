احتجاجا على تفشي الجريمة: أيمن عودة يدعو إلى العصيان المدني والإضراب الشامل

القدس المحتلة/سما/

دعا النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أيمن عودة، الأحد، إلى العصيان المدني والإضراب الشامل بالمجتمع العربي في الداخل المحتل، وذلك احتجاجًا على تفشي الجريمة المنظمة، وعجز الحكومة عن التصدي لها ومكافحتها.

وقال عودة في حديث إذاعي إننا "موجودون في أزمة تاريخية غير مسبوقة تحتاج الى إجابات ويجب ألّا نستثني العصيان المدني وهو خيار يجب أن ندرسه أو الإضراب الشامل والعميق لثلاثة أيام وأكثر وإغلاق مخارج المدن العربية من أجل تعطيل الحياة الاقتصادية في الدولة. علينا دراسة هذه الأمور بعمق".



ولم يستثنِ عودة إمكانية "الاستقالة الجماعية للنواب العرب من الكنيست والاستقالة الجماعية لرؤساء السلطات المحلية العربية واعتبار ذلك خيارًا قابلًا للدراسة"، منوهًا إلى أن "الخطر يهدد حياة 200 ألف عربي في البلاد".

وكان مسؤول الأمن في الكنيست، قرر تشديد الحراسة على النائب عودة؛ خشية أن يتعرض لأي اعتداء، بعد تلقيه تهديدات من العصابات الإجرامية بسبب مواقفه ضد الجريمة المنظمة بالمجتمع العربي في إسرائيل.