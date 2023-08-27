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حزب الله يستعرض آليات عسكرية ومسيّرات في بعلبك

الأحد 27 أغسطس 2023 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يستعرض آليات عسكرية ومسيّرات في بعلبك



بيروت/سما/

استعرض حزب الله اللبناني، السبت، عشرات الآليات العسكرية والدبابات والمدرعات بالإضافة إلى طائرات مسيرة واستطلاعية وراجمات صواريخ، في مدينة بعلبك شرق البلاد، في الذكرى السنوية السادسة لـ "تحرير الجرود الشرقية الحدودية للبنان" من التنظيمات المسلحة.

وقالت قناة "المنار" التابعة للجماعة، إن "تلك الآليات والمدرعات حصدتها المقاومة من الجيش الإسرائيلي خلال السنوات الماضية"، ومن المعارك التي دارت عند الحدود الشرقية مع سوريا عام 2017.
 


وفي 2017، خاض "حزب الله" والجيش اللبناني معارك ضد مسلحين من تنظيمي الدولة  وجبهة النصرة كانوا يسيطرون على جزء من الأراضي الواقعة عند الحدود مع سوريا.
وفي كلمة له خلال افتتاح المعرض، قال رئيس المجلس السياسي لـ"حزب الله" إبراهيم أمين السيد، إن "المتحف هو شاهد على قدرة المقاومة وكفاءتها مقابل هزيمة العدو وضعفه".

وأضاف: "نقوم بهذا النوع من المعارض والمتاحف وغير ذلك حتى لا تضيع الانتصارات والإنجازات".
 


ويمتلك "حزب الله" ترسانة كبيرة من الأسلحة والصواريخ، وخاض سابقا عدة معارك مع الاحتلال الإسرائيلي، دفعت الأخير إلى الانسحاب من جنوب لبنان عام 2000.

#حزب الله

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