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برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر أيلول المقبل

الأحد 27 أغسطس 2023 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر أيلول المقبل



جنين/سما/

 أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، برنامج الزيارات العائلية للأسرى من محافظتي جنين وطوباس، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لشهر أيلول المقبل، وفق البرنامج التالي:

 

السجن

موعد الزيـارة

هدريـــم & هشــــارون

(Ofek, Rimonim, Hadarim, Hasharon)

18

شطــا Chittah

06

جلبـــوع 1 Gilboa

20

بئـــــر السبـــــع

27

دامــــون / كرمل (عتليت) 

27

سهرونيم   

13

عسقــــلان 

04

الرملــــة

 

21

 

-

 

-

 

-

نفحة

10

رامون 

10

عوفر   

03

مجــــدو

 

المجموعة الأولى

04

المجموعة الثانية

14

المجموعة الثالثة

26

النقــــب

 

المجموعة الأولى

03

المجموعة الثانية

19

       
 
#اسرى جنين وطوباس

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