برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر أيلول المقبل

جنين/سما/

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، برنامج الزيارات العائلية للأسرى من محافظتي جنين وطوباس، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لشهر أيلول المقبل، وفق البرنامج التالي:

السجن

موعد الزيـارة

هدريـــم & هشــــارون

(Ofek, Rimonim, Hadarim, Hasharon)

18

شطــا Chittah

06

جلبـــوع 1 Gilboa

20

بئـــــر السبـــــع

27

دامــــون / كرمل (عتليت)

27

سهرونيم

13

عسقــــلان

04

الرملــــة

21

-

-

-

نفحة

10

رامون

10

عوفر

03

مجــــدو

المجموعة الأولى

04

المجموعة الثانية

14

المجموعة الثالثة

26

النقــــب

المجموعة الأولى

03

المجموعة الثانية

19