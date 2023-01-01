برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر أيلول المقبل

جنين/سما/
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأحد، برنامج الزيارات العائلية للأسرى من محافظتي جنين وطوباس، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لشهر أيلول المقبل، وفق البرنامج التالي:
السجن
موعد الزيـارة
هدريـــم & هشــــارون
(Ofek, Rimonim, Hadarim, Hasharon)
18
شطــا Chittah
06
جلبـــوع 1 Gilboa
20
بئـــــر السبـــــع
27
دامــــون / كرمل (عتليت)
27
سهرونيم
13
عسقــــلان
04
الرملــــة
21
-
-
-
نفحة
10
رامون
10
عوفر
03
مجــــدو
المجموعة الأولى
04
المجموعة الثانية
14
المجموعة الثالثة
26
النقــــب
المجموعة الأولى
03
المجموعة الثانية
19