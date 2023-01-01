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زيارة مرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة والمدعي العام للمحكمة الجنائية إلى فلسطين

الأحد 27 أغسطس 2023 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيارة مرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة والمدعي العام للمحكمة الجنائية إلى فلسطين



رام الله/سما/

أعلن مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، أنه يجري التحضير والإعداد لزيارة مرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة أواخر أيلول المقبل، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في شهر تشرين الأول القادم، إلى دولة فلسطين.

وقال عوض الله في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الأحد، إن القضية الفلسطينية ستكون حاضرة خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن، والاجتماع الرباعي، إضافة إلى اجتماع خاص بالقرار رقم 2334، مشيرًا إلى الإعداد للدورة القادمة للجمعية العامة القادمة، والتي سيتم فيها طرح العديد من القضايا بما فيها مناقشة إعادة إحياء عملية السلام.

وبين أن تبرير مكتب نتنياهو ردًا على ما قاله بن غفير إن زوجته وأبناءه هم الأحق في التنقل بين المستوطنات من أبناء شعبنا، لن ينطلي على العالم الذي بات يعرف أن حكومة الاحتلال هي منظومة أبرتهايد ومجموعة من الإرهابيين لترحيل شعبنا.

وبخصوص فتح جمهورية سيراليون سفارة لها في القدس، أوضح عوض الله أن العمل جارٍ بشكل مباشر معها من خلال حراك دائم، لحثها على التراجع عن هذا القرار.

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