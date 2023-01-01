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مستوطنون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون في تقوع شرق بيت لحم

الأحد 27 أغسطس 2023 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

اقتلع مستوطنون، اليوم الأحد، عشرات أشجار الزيتون ودمروا غرفة زراعية  في بلدة تقوع، شرق بيت لحم.  

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح ، بأن مجموعة من المستوطنين اقتلعت حوالي 40 شجرة زيتون في منطقة البرية شرق البلدة تعود بالمناصفة للمواطنين سمير محمود جبريل وسميح العمور، كما دمرت أبواب حظيرة لتربية الأغنام وغرفة زراعية وإسلاكا شائكة.

يذكر أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من هجماتهم الإرهابية على المواطنين وممتلكاتهم في منطقة البرية، وقاموا بالاعتداء على المواطنين وتخريب ممتلكاتهم واقتلاع اشجارهم.

#مستوطنون #بيت لحم #تقوع

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