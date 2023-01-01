شريف منير يرد على منتقدي حلاقة ابنته شعرها: برافو

وكالات / سما /

أكد الفنان شريف منير دعمه لابنته أسما بعد الانتقادات التي تعرضت لها بعد حلاقة شعرها بالكامل وظهورها حليقة الرأس في حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما.

وأوضح شريف منير في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على إنستغرام أنه لا يرى ما فعلته ابنته أزمة قائلاً: "إيه الضجة والدوشة اللي إنتو عاملينها دي، كل ده علشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا، إيه الغلط اللي عملته، تصرف عادي جدا مفهوش أي حاجة".

وأضاف: "أوعوا تفتكروا إن أنا ممكن آجي على بنتي علشان خاطر أكسب رضاكم، دي بنتي اللي مليش غيرها واللي بحبها، وبالمناسبة اللوك عاجبني وأنا مبسوط منها أوي".

وهاجم الفنان المصري منتقدي أسما شريف منير والتطاول عليها، قائلاً: "الإخوة السادة الملايكة الصالحين، اللي عمالين يقلوا أدبهم ويشتموا، ويقولوا بتاخد تريند وأبوها معرفش يربيها، أنا بنتي متربية كويس جدا، وبتتصرف باللي هي حاسة بيه، المهم إنها مش بتؤذي حد، وقبل ما تتكلموا بصوا على نفسكو وعلى ولادكو وإخواتكو قبل ما تنتقدوا وتغلطوا".

ولفت إلى أنه لا يرفض ما قامت به ابنته مؤكداً أن مسئوليته حمايتها قائلاً: "ريحوا نفسكو وأهدوا شوية، اللي حصل من بنتي مش غلط، وهي حرة في نفسها، وبنتي عندها 36 سنة وأم ومسؤولة عن نفسها، أنا أب مسؤول إني أحميها، وهي حرة في تصرفاتها".

ووجه شريف منير رسالة إلى ابنته قائلاً: "إنت شكلك زي القمر وكان حلو جدا، وبرافو عليكي إنك أخدت التريند، متسمعيش كلام حد ومتهتميش بكلام حد، وأنا مش مهتم بالكلام اللي بيتقال عني أو عليها".

أسما شريف منير تتحدث عن رد فعل والدها

وكانت أسما شريف منير أوضحت أنها لم تملك الشجاعة لمواجهة والدها بقرار حلاقة شعرها قائلة: "مواجهتش والدي شريف منير لحد دلوقتي بعد حلاق شعري.. وطول الوقت على خلاف معايا ومبيحبش أي حاجة بعملها وبيضايق من تصرفاتي، والناس تصطاد في المياه العكرة".

ورفضت المقارنة بينها وبين الفنانة شيرين عبد الوهاب موضحة أنها على العكس منها حلقت شعرها وهي سعيدة، موضحة أنها لا تعلم إذا كان والدها راضيًا على قرار حلق شعرها أم لا، مشددة على أنه أمر شخصي يخصها.