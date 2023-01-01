أبطال فلسطين يحرزون ذهبيتين و6 برونزيات في البطولة العربية للمواي تاي

طرابلس / سما /

أنهى أبطال فلسطين مشاركتهم في البطولة العربية للمواي تاي للشباب التي احتضنتها العاصمة الليبية طرابلس، بإحراز 8 ميداليات منها ذهبيتان و6 برونزيات.

وتألق أبطال فلسطين الشباب مرة أخرى في هذه اللعبة، واستطاعوا الظهور بقوة ونافسوا أبطال العرب في اللعبة، ليحققوا هذه الميداليات عن جدارة واستحقاق، في إنجاز جديد لاتحاد هذه اللعبة الذي حقق ميداليات عديدة في المشاركات الدولية والعربية.

وتألق الطفل موسى مصطفى وأحرز الميدالية الذهبية في وزنه بعد تحقيقه الانتصارات في 4 منازلات، كما تمكنت البطلة لليان عليص من الفوز بالميدالية الذهبية في وزن 51 كغم، أما الميداليات البرونزية فأحرزها ليث خالد، وآدم عكيلة، وإبراهيم أبو جاموس، وبراء خنفر، ومحمد جلال، وعمر نتشة.

ولم تقتصر المشاركة الفلسطينية على اللاعبين، حيث شارك شارك الحكمان الدوليان حذيفة أبو الحاج وزاهر شريد من فلسطينيي لبنان في تحكيم عدد من النزالات.

وشارك في البطولة منتخبات الشباب لـ15 دولة عربية هي: )ليبيا، والإمارات، وسوريا، والمغرب، والعراق، وفلسطين، والأردن، والبحرين، ومصر، واليمن، ولبنان، والكويت، وموريتانيا، والجزائر، وتونس).