بلدية الاحتلال في القدس تفرض غرامات مالية على تجار في حي واد الجوز

القدس المحتلة / سما /

فرضت بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الأحد، غرامات مالية باهظة على عدد من التجار العاملين في حي واد الجوز، بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن طواقم بلدية الاحتلال وبحماية من الشرطة، اقتحمت حي واد الجوز، وحررت غرامات مالية بحق التجار بالحي، علما أنها سلمت قبل حوالي أسبوعين 59 أمر هدم لمنازل ومتاجر في الحي الذي يعد منطقة صناعية في مدينة القدس المحتلة.

وتهدف سلطات الاحتلال من هذه الإجراءات التعسفية بحق المواطنين في حي واد الجوز، إلى دفعهم إلى الرحيل وترك محالهم التجارية وورشاتهم الصناعية، لإنشاء ما يزعم الاحتلال أنه وادٍ صناعي يضم عشرات البنايات ليكون مركزا تكنولوجيا في المدينة مكان المنطقة الصناعية بالقدس.

في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة وقامت بالتدقيق في هويات المواطنين.