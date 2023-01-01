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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 27 أغسطس 2023 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، هآرتس، يديعوت أحرونوت)، الصادرة اليوم الأحد.

* "هآرتس":

- عدم الحسم: استراتيجية السقوط لنتنياهو

- فقط.. لا تقل إن اليهود يقتلون بسبب الاحتلال

- الولايات المتحدة وقعت صفقة أسلحة بملايين الدولارات مع إسرائيل

* "يديعوت أحرونوت":

- للأسبوع الـ34.. تجدد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وإضعاف القضاء

- مسؤولون بالليكود يحذرون من انهيار الحكومة الإسرائيلية

- "الكنيست" تقرر زيادة الأمن على أيمن عودة بعد تصريحاته ضد المنظمات الإجرامية

- ليبرمان يهاجم نتنياهو وبن غفير: إسرائيل تفقد السيطرة الأمنية وتنهار اقتصاديا

* "معاريف":

- مصر تعتقل إسرائيليا في معبر طابا

- صمت في المؤسسة الأمنية بعد توقيف خلية تجسس في مطار بيروت

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