رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، هآرتس، يديعوت أحرونوت)، الصادرة اليوم الأحد.

* "هآرتس":

- عدم الحسم: استراتيجية السقوط لنتنياهو

- فقط.. لا تقل إن اليهود يقتلون بسبب الاحتلال

- الولايات المتحدة وقعت صفقة أسلحة بملايين الدولارات مع إسرائيل

* "يديعوت أحرونوت":

- للأسبوع الـ34.. تجدد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وإضعاف القضاء

- مسؤولون بالليكود يحذرون من انهيار الحكومة الإسرائيلية

- "الكنيست" تقرر زيادة الأمن على أيمن عودة بعد تصريحاته ضد المنظمات الإجرامية

- ليبرمان يهاجم نتنياهو وبن غفير: إسرائيل تفقد السيطرة الأمنية وتنهار اقتصاديا

* "معاريف":

- مصر تعتقل إسرائيليا في معبر طابا

- صمت في المؤسسة الأمنية بعد توقيف خلية تجسس في مطار بيروت