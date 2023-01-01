رام الله / سما /
فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، هآرتس، يديعوت أحرونوت)، الصادرة اليوم الأحد.
* "هآرتس":
- عدم الحسم: استراتيجية السقوط لنتنياهو
- فقط.. لا تقل إن اليهود يقتلون بسبب الاحتلال
- الولايات المتحدة وقعت صفقة أسلحة بملايين الدولارات مع إسرائيل
* "يديعوت أحرونوت":
- للأسبوع الـ34.. تجدد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وإضعاف القضاء
- مسؤولون بالليكود يحذرون من انهيار الحكومة الإسرائيلية
- "الكنيست" تقرر زيادة الأمن على أيمن عودة بعد تصريحاته ضد المنظمات الإجرامية
- ليبرمان يهاجم نتنياهو وبن غفير: إسرائيل تفقد السيطرة الأمنية وتنهار اقتصاديا
* "معاريف":
- مصر تعتقل إسرائيليا في معبر طابا
- صمت في المؤسسة الأمنية بعد توقيف خلية تجسس في مطار بيروت