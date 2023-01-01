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أمراض العيون تكشف وجود طفيليات في الجسم

الأحد 27 أغسطس 2023 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمراض العيون تكشف وجود طفيليات في الجسم



وكالات / سما /

كشف الأطباء علامة غير متوقعة تشير إلى وجود ديدان طفيلية في الجسم. فما خطورة هذه الديدان وكيف يمكن التعرف عليها وتجنبها.

وفقا للدكتور جيورجي سابرونوف، أخصائي الأمراض المعدية، غالبا ما يعاني الأطفال الصغار أكثر من غيرهم من داء الديدان الطفيلية، بسبب قلة معلوماتهم عن النظافة. بالإضافة إلى ذلك، تنتقل الطفيليات إلى الإنسان من الحيوانات، لذلك لا ينبغي تقبيل الحيوانات الأليفة. وأكثر من ذلك حتى البعوض يمكن أن يصبح ناقلا للعدوى.

ويشير إلى أن الديدان الطفيلية يمكن أن تتحرك في جميع أنحاء الجسم بدءا من الأمعاء وانتهاء بالعينين. ويمكن أن تفاقم هذه الديدان الأمراض المزمنة، لذلك يجب التخلص منها فورا وعدم التأخر في ذلك.

والأعراض غير النمطية لهذه الديدان هي:

- التهاب الجفن، تقشر الجفن يصاحبه حكة. ظهور إفرازات في العين صباحا وجفاف الغشاء المخاطي.

- التهاب الملتحمة المسبب للحكة، وإفرازات ورهاب الضوء والشعور بوجود رمل في العين.

- تدمع غزير ، عدم وضوح في الرؤية، وألم حاد واحمرار في العينين.

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