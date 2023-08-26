Motorola تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتفها الذكية

وكالات / سما /

بدأت Motorola بالترويج لهاتف Moto G84 الذي سيكون منافسا قويا في عالم أجهزة أندرويد لهذا العام.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (160/74.4/7.6) ملم، وزنه 166 غ.

أما شاشته فمن نوع P-OLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1300 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

والكاميرا الأساسية له أتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العرض، أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

وزوّدت Motorola هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واطا.