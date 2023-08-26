  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

Motorola تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتفها الذكية

الأحد 27 أغسطس 2023 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
Motorola تستعد لإطلاق أحد أفضل هواتفها الذكية



وكالات / سما /

بدأت Motorola بالترويج لهاتف Moto G84 الذي سيكون منافسا قويا في عالم أجهزة أندرويد لهذا العام.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (160/74.4/7.6) ملم، وزنه 166 غ.

أما شاشته فمن نوع P-OLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1300 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

والكاميرا الأساسية له أتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العرض، أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

وزوّدت Motorola هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واطا.

#الهواتف الذكية #Motorola #أندرويد

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تسلط الضوء على "أخطر وأهم شخص لدى حماس"

مصر تعتقل إسرائيليا في معبر طابا

بعد مقتل قائد فاغنر.. مضيفة طائرة بريغوجين كشفت تفصيلا "مريبا"

قناة عبرية: لا بد من تدفيع حماس بغزة ثمن تسخين الوضع في الضفة

السعودية تطلق "الإنذار الأحمر" في مكة

معطيات إسرائيلية جديدة تكشف حجم تهريب الأسلحة عبر الحدود الأردنية

صورة.. كتائب القسام تتبنى رسمياً عملية حوارة

الأخبار الرئيسية

"واللا العبري" : خلافات إسرائيلية حول تصاريح عمال غزة

img-1771-1693085581

إعلام عبري: صمت في المؤسسة الأمنية بعد توقيف خلية تجسس في مطار بيروت

مسؤولون بالليكود يحذرون من انهيار الحكومة الإسرائيلية

يديعوت تسلط الضوء على "أخطر وأهم شخص لدى حماس"

photo_2023-08-26_17-00-47

مصر تعتقل إسرائيليا في معبر طابا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية