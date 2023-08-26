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فوز كاسح وتعادل ضار في الممتازة وفوزان في الأولى

الأحد 27 أغسطس 2023 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فوز كاسح وتعادل ضار في الممتازة وفوزان في الأولى



غزة / سما /

حقق الأهلي الفلسطيني فوزه الأول في الدوري الممتاز على حساب شباب خانيونس (4-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين في افتتاح منافسات الجولة الثالثة من البطوبة.

سجل أهداف الأهلي، محمد صالح (34 + 93)، ومحمد شبير (65 + 75)، ليرفع الفائز رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني مؤقتاً، فيما تجمد رصيد شباب خانيونس عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر.

اتحاد بيت حانون 1-1 الصداقة

فرض الصداقة نتيجة التعادل بهدف لمثله على مصيفه اتحاد بيت حانون في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون.

تقدم اتحاد بيت حاموم بالنتيجة عن طريق محمود أبو الخير في الدقيقة (20) فيما عدل وليد أبو موسى النتيجة للصداقة في الدقيقة (80).

نقطة التعادل رفعت رصيد الصداقة إلى 4 نقاط في المركز الخامس، بينما رفعت رصيد بيت حانون إلى نقطتين في المركز التاسع.

دوري الدرجة الأولى

حقق اتحاد دير البلح فوزًا مهمًا على شباب الزوايدة (2-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة.

رفع اتحاد الدير رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول، فيما بقي الزوايدة في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

وفي مباراة ثانية انتصر بيت لاهيا على خدمات خانيونس بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت لاهيا.

وارتقى بيت لاهيا للمركز الثةني برصيد 7 نقاط، فيما تراجع خدمات خانيونس للمركز الخامس برصيد 3 نقاط.

دوري الدرجة الثانية

وفي انطلاق الجولة الأولى من دوري الدرجة الثانية انتصر الاستقلال على جماعي رفح (1-0) فيما حقق العطاء الفوز على خدمات دير البلح (3-1).

#الممتازة #دوري الأولى

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