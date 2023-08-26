  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

مدرب ثالث يستقيل في الموسم الجديد

الأحد 27 أغسطس 2023 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب ثالث يستقيل في الموسم الجديد



غزة / سما /

أعلن عبدالله محمود المدير الفني لنادي خدمات خانيونس، استقالته من تدريب الفريق، عقب الهزيمة الثانية لفريقه بدوري الدرجة الأولى.

وأكد المدرب محمود وضع.استقالته على طاولة ادارة الخدمات، معأعضاء الجهاز الفني، تاركا القرار لمجلس الإدارة، بالرفض أول القبول.

ويحتل خدمات خانيونس المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط ، من فوز على المجمع الإسلامي برباعية، وخسارتين من اتحاد دير البلح (1-0)، ومن بيت لاهيا (2-0).

وتعتبر هذه أول استقالة في الموسم الجديد في مسابقة الدوري، فيما كان قد سبقه استقالة خالد كويك من تدريب شباب رفح بعد الخروج من كأس غزة، على غرار نادر النجار مدرب خدمات النصيرات الذي تعرض للإقالة من أول خسارة.

#عبدالله محمود #دوري الأولى #خدمات خانيونس

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تسلط الضوء على "أخطر وأهم شخص لدى حماس"

مصر تعتقل إسرائيليا في معبر طابا

بعد مقتل قائد فاغنر.. مضيفة طائرة بريغوجين كشفت تفصيلا "مريبا"

قناة عبرية: لا بد من تدفيع حماس بغزة ثمن تسخين الوضع في الضفة

السعودية تطلق "الإنذار الأحمر" في مكة

معطيات إسرائيلية جديدة تكشف حجم تهريب الأسلحة عبر الحدود الأردنية

صورة.. كتائب القسام تتبنى رسمياً عملية حوارة

الأخبار الرئيسية

"واللا العبري" : خلافات إسرائيلية حول تصاريح عمال غزة

img-1771-1693085581

إعلام عبري: صمت في المؤسسة الأمنية بعد توقيف خلية تجسس في مطار بيروت

مسؤولون بالليكود يحذرون من انهيار الحكومة الإسرائيلية

يديعوت تسلط الضوء على "أخطر وأهم شخص لدى حماس"

photo_2023-08-26_17-00-47

مصر تعتقل إسرائيليا في معبر طابا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية