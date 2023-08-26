  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فولهام يفرض التعادل على آرسنال.. وفوز صعب لليونايتد على نونتغهام

الأحد 27 أغسطس 2023 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فولهام يفرض التعادل على آرسنال.. وفوز صعب لليونايتد على نونتغهام



وكالات / سما /

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي 2-2 موقعة آرسنال وضيفه فولهام التي جرت أمس السبت على استاد الإمارات ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح اندرياس بيريرا التسجيل للفريق الضيف في الدقيقة الأولى مستغلا خطأ بوكايو ساكا في إعادة الكرة، وبقي الهدف صامداً حتى الدقيقة 70 حيث منح الحكم ركلة جزاء لآرسنال نفذها ساكا بنجاح معادلا النتيجة.

 وبعدها بثلاث دقائق تمكن إدوارد نكيتاه من خطف هدف التقدم، وشهدت الدقيقة 83 طرد كالفن باسي من صفوف فولهام ورغم النقص العددي تمكن الضيوف من معادلة النتيجة بواسطة جواو بالينيا ليكتفي كل فريق بنقطة.​

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد آرسنال إلى 7 نقاط في المركز الثاني مؤقتا بفارق الأهداف وراء توتنهام، فيما رفع فولهام رصيده إلى 4 نقاط من 3 مباريات.

وفي مباراة أخرى حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا صعبا على ضيفه نوتينغهام فورست بصعوبة بالغة 3-2 اليوم السبت.

وتقدم نوتينغهام فورست بهدفين سجلهما النيجيري تايوو أونيى (2) والإيفواري ويلي بولي (4) ثم انتفض مانشستر يونايتد مسجلاً 3 أهداف دوّنها كل من الدنماركي كريستيان إريكسن (17) والبرازيلي كاسيميرو (52) والبرتغالي برونو فيرنانديز (76 من ركلة جزاء).

ويملك مانشستر يونايتد في رصيده 6 نقاط فيما يملك نوتينغهام فورست 3 نقاط.

#آرسنال #فولهام #مانشستر يونايتد #نونتغهام #الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تسلط الضوء على "أخطر وأهم شخص لدى حماس"

مصر تعتقل إسرائيليا في معبر طابا

بعد مقتل قائد فاغنر.. مضيفة طائرة بريغوجين كشفت تفصيلا "مريبا"

قناة عبرية: لا بد من تدفيع حماس بغزة ثمن تسخين الوضع في الضفة

السعودية تطلق "الإنذار الأحمر" في مكة

معطيات إسرائيلية جديدة تكشف حجم تهريب الأسلحة عبر الحدود الأردنية

صورة.. كتائب القسام تتبنى رسمياً عملية حوارة

الأخبار الرئيسية

"واللا العبري" : خلافات إسرائيلية حول تصاريح عمال غزة

img-1771-1693085581

إعلام عبري: صمت في المؤسسة الأمنية بعد توقيف خلية تجسس في مطار بيروت

مسؤولون بالليكود يحذرون من انهيار الحكومة الإسرائيلية

يديعوت تسلط الضوء على "أخطر وأهم شخص لدى حماس"

photo_2023-08-26_17-00-47

مصر تعتقل إسرائيليا في معبر طابا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية