فولهام يفرض التعادل على آرسنال.. وفوز صعب لليونايتد على نونتغهام

وكالات / سما /

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي 2-2 موقعة آرسنال وضيفه فولهام التي جرت أمس السبت على استاد الإمارات ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح اندرياس بيريرا التسجيل للفريق الضيف في الدقيقة الأولى مستغلا خطأ بوكايو ساكا في إعادة الكرة، وبقي الهدف صامداً حتى الدقيقة 70 حيث منح الحكم ركلة جزاء لآرسنال نفذها ساكا بنجاح معادلا النتيجة.

وبعدها بثلاث دقائق تمكن إدوارد نكيتاه من خطف هدف التقدم، وشهدت الدقيقة 83 طرد كالفن باسي من صفوف فولهام ورغم النقص العددي تمكن الضيوف من معادلة النتيجة بواسطة جواو بالينيا ليكتفي كل فريق بنقطة.​

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد آرسنال إلى 7 نقاط في المركز الثاني مؤقتا بفارق الأهداف وراء توتنهام، فيما رفع فولهام رصيده إلى 4 نقاط من 3 مباريات.

وفي مباراة أخرى حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا صعبا على ضيفه نوتينغهام فورست بصعوبة بالغة 3-2 اليوم السبت.

وتقدم نوتينغهام فورست بهدفين سجلهما النيجيري تايوو أونيى (2) والإيفواري ويلي بولي (4) ثم انتفض مانشستر يونايتد مسجلاً 3 أهداف دوّنها كل من الدنماركي كريستيان إريكسن (17) والبرازيلي كاسيميرو (52) والبرتغالي برونو فيرنانديز (76 من ركلة جزاء).

ويملك مانشستر يونايتد في رصيده 6 نقاط فيما يملك نوتينغهام فورست 3 نقاط.