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"واللا العبري" : خلافات إسرائيلية حول تصاريح عمال غزة

الأحد 27 أغسطس 2023 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"واللا العبري" : خلافات إسرائيلية حول تصاريح عمال غزة



القدس المحتلة / سما /

كشف موقع "واللا" العبري، صباح اليوم الأحد، النقاب عن وجود خلافات إسرائيلية حول زيادة نسبة تصاريح عمال قطاع غزة.

ووفقاً للموقع العبري، فإن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي والشاباك يعارضون خطوة زيادة تصاريح دخول العمال من قطاع غزة إلى إسرائيل، وذلك في أعقاب تصاعد العمليات في الضفة الغربية، بهدف معاقبة حماس بعد تبنيها بشكل علني تنفيذ العمليات.

ونوه الموقع إلى أن خلافا نشأ داخل المؤسسة الأمنية الشهر الماضي حول حصة العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل من قطاع غزة.

وأضاف الموقع، "قيادة حماس تريد زيادة الحصة التي تبلغ حاليا 18 ألف عامل، وذلك بهدف تحسين الوضع الاقتصادي للقطاع وتهدئة الشارع الفلسطيني".

بدوره، أوضح جهاز "الشاباك"، موقفه للمستوى السياسي، والذي يقضي بعدم زيادة الحصص حتى يتم حل قضية الأسرى والمفقودين.

وأشار الشاباك إلى أن، "هذه الخطوة من شأنها إضعاف السلطة الفلسطينية، وفي الوقت نفسه، رفض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي في هذه المرحلة القرار بشأن هذه القضية".

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