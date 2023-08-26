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مدافع برشلونة مُرشح للانتقال إلى أرسنال

الأحد 27 أغسطس 2023 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مدافع برشلونة مُرشح للانتقال إلى أرسنال



وكالات / سما /

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، بأن نادي أرسنال يُفكر فعليًا في تقديم عرض في آخر أيام السوق لضم المدافع إريك جارسيا من فريق برشلونة.

خسر الجانرز توقيعه الصيفي، يوريان تيمبر، بسبب إصابة خطيرة في الركبة في المباراة الافتتاحية للموسم ومنذ ذلك الحين قاموا أيضًا بإعارة كيران تيرني إلى ريال سوسييداد.

ويبدو بأن أرسنال الآن يُفكر في ضم إريك جارسيا كخيار قصير المدى لهذا الموسم، وهو اللاعب الذي كان ضمن أفكار فريق جيرونا في الدوري الإسباني أيضًا.

ويُعتقد بأن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا قد يكون مُفضلًا للتوقيع مع أرسنال أكثر، حيث أن الجانرز يملكون قوة شرائية أكبر.

كان جارسيا في مانشستر سيتي عندما كان ميكيل أرتيتا مساعدًا لبيب جوارديولا، ولذلك يعرف المدرب الضبط نقاط القوة والضعف التي يملكها المدافع.

#برشلونة #أرسنال #إريك جارسيا

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