كلوب يتطلع لضم خليفة فان دايك من الدوري الألماني

وكالات / سما /

أفاد الصحفي دومينيك شنايدر بأن يورجين كلوب، المدير الفني الألماني لفريق ليفربول، قد يتطلع لضم موهبة جديدة من الدوري الألماني خلال نافذة الانتقالات الصيفية.

رحب يورجين كلوب بكلٍ من دومينيك سوبوسلاي وواتارو إندو من ألمانيا هذا الصيف، حيث انتقل نجمي لايبزيج وشتوتجارت إلى فريق ملعب الآنفيلد.

وبشكلٍ عام، كانت نافذة الانتقالات تلك صعبة وطويلة على ليفربول، والذي لا يزال يبحث عن إتمام بعض التعاقدات المهمة في نهايتها.

وقد يكون هناك هدف آخر من الدوري الألماني في دفاتر كلوب، حيث أن الاسم الجديد هو المدافع بييرو هينكابي من باير ليفركوزن.

وأوضح شنايدر بأن كلًا من ويستهام يونايتد وليفربول مهتمان بهينكابي من الدوري الإنجليزي، بينما يتطلع نادي لايبزيج أيضًا للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ21 عامًا.

وأشار تقرير صحيفة بيلد بأن ليفربول يحتاج لدفع رسوم تقترب من 70 مليون يورو لضم اللاعب الإكوادوري الدولي والذي وصل إلى ليفركوزن منذ العام 2021 قادمًا من تالاريس الأرجنتيني.