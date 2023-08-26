  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

الطيبي : بن غفير نشأ وهو يحفظ مقولة "الموت للعرب"

الأحد 27 أغسطس 2023 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطيبي : بن غفير نشأ وهو يحفظ مقولة "الموت للعرب"



القدس المحتلة / سما /

هاجم العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، الأحد، وزير ما يسمى الأمن القومي المتطرف إيتامار بن غفير، على خلفية موجة العنف التي يشهدها المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل.

وقال الطيبي في تصريحات لإذاعة 103 العبرية، إن بن غفير نشأ وهو يحفظ لسنوات عديدة مقولة "الموت للعرب"، والآن العرب يموتون أمام عينيه، ولا أعتقد أنه يرى ما يجري بالنسبة له فشل، لأنه هو عامل فوضى.

واعتبر أن الحكومة الإسرائيلية قادرة على وقف موجة العنف ولكنها لا تفعل، مشيرًا إلى أن التفكير العام لدى الجمهور العربي بأن هناك قرار رسمي بأن تبقى هذه الفوضى في المجتمع العربي وأنه يجب عليهم أن يتعاملوا مع الحفاظ على حياتهم وليس في قضايا أخرى، وهذا ما قاله المفوض بأن عقلية العرب أن يقتلوا بعضهم البعض.

وبشأن تصريحات بن غفير حول حق المستوطنين في حرية الحركة بالضفة الغربية، أهم من حرية تنقل الفلسطينيين، قال الطيبي: "ترجمت كلامه وأرسلته للعالم، لأنه بمثابة اعتراف بوجود فصل عنصري، وهناك الكثير ممن يفعلون هذا الواقع ويحافظون عليه وليس بن غفير فقط، هذه الحكومة وجميع أعضائها يدعمون هذا الوضع".

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تسلط الضوء على "أخطر وأهم شخص لدى حماس"

مصر تعتقل إسرائيليا في معبر طابا

بعد مقتل قائد فاغنر.. مضيفة طائرة بريغوجين كشفت تفصيلا "مريبا"

قناة عبرية: لا بد من تدفيع حماس بغزة ثمن تسخين الوضع في الضفة

السعودية تطلق "الإنذار الأحمر" في مكة

معطيات إسرائيلية جديدة تكشف حجم تهريب الأسلحة عبر الحدود الأردنية

صورة.. كتائب القسام تتبنى رسمياً عملية حوارة

الأخبار الرئيسية

"واللا العبري" : خلافات إسرائيلية حول تصاريح عمال غزة

img-1771-1693085581

إعلام عبري: صمت في المؤسسة الأمنية بعد توقيف خلية تجسس في مطار بيروت

مسؤولون بالليكود يحذرون من انهيار الحكومة الإسرائيلية

يديعوت تسلط الضوء على "أخطر وأهم شخص لدى حماس"

photo_2023-08-26_17-00-47

مصر تعتقل إسرائيليا في معبر طابا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية