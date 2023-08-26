الطيبي : بن غفير نشأ وهو يحفظ مقولة "الموت للعرب"

القدس المحتلة / سما /

هاجم العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، الأحد، وزير ما يسمى الأمن القومي المتطرف إيتامار بن غفير، على خلفية موجة العنف التي يشهدها المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل.

وقال الطيبي في تصريحات لإذاعة 103 العبرية، إن بن غفير نشأ وهو يحفظ لسنوات عديدة مقولة "الموت للعرب"، والآن العرب يموتون أمام عينيه، ولا أعتقد أنه يرى ما يجري بالنسبة له فشل، لأنه هو عامل فوضى.

واعتبر أن الحكومة الإسرائيلية قادرة على وقف موجة العنف ولكنها لا تفعل، مشيرًا إلى أن التفكير العام لدى الجمهور العربي بأن هناك قرار رسمي بأن تبقى هذه الفوضى في المجتمع العربي وأنه يجب عليهم أن يتعاملوا مع الحفاظ على حياتهم وليس في قضايا أخرى، وهذا ما قاله المفوض بأن عقلية العرب أن يقتلوا بعضهم البعض.

وبشأن تصريحات بن غفير حول حق المستوطنين في حرية الحركة بالضفة الغربية، أهم من حرية تنقل الفلسطينيين، قال الطيبي: "ترجمت كلامه وأرسلته للعالم، لأنه بمثابة اعتراف بوجود فصل عنصري، وهناك الكثير ممن يفعلون هذا الواقع ويحافظون عليه وليس بن غفير فقط، هذه الحكومة وجميع أعضائها يدعمون هذا الوضع".