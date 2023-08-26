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دوناروما يصدم ريال مدريد بخصوص مبابي

الأحد 27 أغسطس 2023 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دوناروما يصدم ريال مدريد بخصوص مبابي



وكالات / سما /

صدم الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حامي عرين فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نادي ريال مدريد الإسباني الطامح للحصول على توقيع زميله، كيليان مبابي، في الأيام الأخيرة من السوق الصيفي الجاري.

وأكد دوناروما في تصريحات تلفزيونية، عقب مباراة باريس ولانس، مساء السبت، في الدوري المحلي، أن مبابي لن يغادر باريس هذا الصيف، وسيستمر في تقمص ألوان فريق بارك دي برانس في الموسم الجاري.

وعرفت مباراة باريس ولانس تألق مبابي، الذي عاش ليلة رائعة في بارك دي برانس، وسجل هدفين من ثلاثية فريقه، وحظي بتصفيق وتحية من الجماهير، في إشارة لاستمراره بالتواجد في قلوب المشجعين رغم قوة تقارير رحيله في الفترة الماضية.

وقال دوناروما رداً على سؤال بخصوص مستقبل مبابي مع الفريق، وإن كان سيغادر أم لا، لشبكة راديو مونت كارلو الفرنسية” مبابي سيبقى في باريس بكل تأكيد”.

وأضاف الحارس الإيطالي” قلت لمبابي (برافو كيكي) بعد تسجيله للهدف الثاني، وأخبرته أن استقبال الهدف أمر سيء للغاية، لأنه لم يكن يتبقى سوى ثانيتين على نهاية المباراة، كنت غاضباً بشدة لاهتزاز شباكي”.

#كيليان مبابي #دوناروما #ريال مدريد #باريس سان جيرمان

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