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هاري كين: أتمنى الوصول لمستوى ليفاندوفسكي

الأحد 27 أغسطس 2023 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هاري كين: أتمنى الوصول لمستوى ليفاندوفسكي



وكالات / سما /

عبر المهاجم الإنجليزي الدولي، هاري كين، رأس حربة بايرن ميونخ الألماني الجديد، عن إعجابه الشديد بروبرت ليفاندوفسكي، مهاجم البايرن السابق والذي يتقمص ألوان برشلونة الإسباني في الوقت الراهن، خلال تصريحات صحفية.

وقال كين في تصريحات ليومية بيلد الألمانية” كنت أتابع روبرت ليفاندوفسكي منذ أن كان لاعباً شاباً، لقد كنت معجباً به، لقد سار في طريق رائع ونجح في تحقيق أرقام قياسية لا يمكن تصديقها، أرغب في الوصول لمستواه وربما لأبعد مما وصل إليه”.

وعن جماهير بايرن ميونخ، قال” الأمر يبدو وكأنه هناك صلة قوية بين اللاعب والجمهور هنا، عائلة بمعنى الكلمة، الجمهور جزء كبير من أي ناد، والتواصل مع المشجعين ليس مشكلة لي على الإطلاق”.

وبخصوص الفارق بين البريميرليج والبوندسليجا، قال” الأجواء في بريمن كانت مذهلة، مختلفة تماماً عن إنجلترا والبريميرليج، كانت مباراة بريمن مباراة في الدوري، ولكني شعرت أنها ليلة أوروبية كبيرة مثل دوري الأبطال”.

واستطرد المهاجم” كانت مباراة كبيرة، وبريمن لعب بتطبيق الرقابة اللصيقة بكل عنف مع خط دفاعي متقدم، وكان هناك العديد من الهجمات المرتدة، هناك قليل من الفرق في البريميرليج لديها القدرة على فعل ذلك، ولكن ما أدهشني بحق هو الإيقاع العالي للمباريات والأجواء هنا، ويجب أن أتأقلم مع الوضع، لكني أشعر أني قادر على اللعب في أي دوري بأي دولة، من المدهش إضافة هذه الخبرة إلى مسيرتي”.

#ليفاندوفسكي #هاري كين #برشلونة #البريميرليج

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