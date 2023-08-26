رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، على صدر صفحاتها الأولى خبر تشييع جثمان الشهيد عز الدين محمود كنعان، في بلدة جبع جنوب جنين.

كما تناولت قرارات المجلس الثوري لحركة "فتح" في بيانه الختامي، والتي اكدت إبقاء دورته الحالية في حالة انعقاد دائم، وعقد المؤتمر العام الثامن في 17/12 من العام الجاري.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "القدس":

- تشييع الشهيد كنعان في جبع والجيش يقتحم عدة مناطق بالضفة ومستوطنون ينفذون اعتداءات واسعة

- في بيانه الختامي لدورته الحادية عشرة: "ثوري فتح" يقرر الاستمرار بالحوار مع الشركاء في منظمة التحرير وتصعيد المقاومة الشعبية

- سابقة خطيرة.. منظمات الإجرام المتفشية بالداخل تهدد بتصفية النائب عودة على خلفية تصريحاته ونشاطاته ضدها

- تجدد المظاهرات ضد حكومة نتنياهو

- مسيرة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة من القدس

- بدء العام الدراسي الجديد في قطاع غزة

- لبنان يشيع ناشر "السفير" رسميا وشعبيا واعلاميا

* "الحياة الجديدة":

- جماهير جنين تشيع الشهيد كنعان ومستوطنون يقتحمون قصرة وينظمون مسيرات استفزازية في القدس والخليل

- جدد في بيانه الختامي التأكيد على تجريم ومقاطعة انتخابات بلدية الاحتلال في القدس انتخابا وترشيحا.. "ثوري فتح" يقرر إبقاء دورته الحالية في حالة انعقاد دائم ويجمع على عقد المؤتمر العام الثامن *الاستمرار بالحوار الوطني مع الشركاء في منظمة التحرير وإيلاء الاهتمام لشعبنا في الشتات * أكد النهج المبدئي الدايم لحركة فتح برعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى

- 11 أسيرا يواصلون إضرابهم عن الطعام ووقفة اسنادية في رام الله

- للأسبوع ال34 على التوالي: عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

- حشود اعلامية وثقافية وسياسية وشعبية شاركت في تشييع جثمانه.. طلال سلمان.. أمير الكلام الصحفي الأنيق والملتزم بقضايا الوطن العربي وفلسطين

* "الأيام":

- في ختام اجتماعات دورة المجلس الثوري للحركة "فتح" تدعو إلى تصعيد المقاومة الشعبية: منخرطون بالسعي لاسترداد الوحدة الوطنية

- مواطنون يتصدون لاقتحامات جديدة لقوات الاحتلال والمستوطنين في مناطق متعددة

- جبع: حشود تشيع جثمان الشهيد عز الدين كنعان

- "عيرعميم": الخطة الخمسية الاسرائيلية قد تؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر بسكان القدس الشرقية

- منظمات إجرامية في مناطق 48 تهدد بالاعتداء على حياة أيمن عودة

- 8 اصابات في إطلاق نار وطعن في مدن داخل الخط الأخضر

- اسرائيل: تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو وإضعاف القضاء