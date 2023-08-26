تحطم مروحية أميركية بأستراليا تقل 20 جنديا

وكالات

تحطمت مروحية عسكرية صباح اليوم الأحد، في أثناء مهمة تدريبية في جزيرة ميلفيل شمالي داروين في الإقليم الشمالي بأستراليا، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز أستراليا" أن طائرة هليكوبتر من طراز "في-22 أوسبري" تحطمت قبالة ساحل داروين، وعلى متنها نحو 20 من مشاة البحرية الأميركية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن التقارير الأولية تشير إلى أن الحادث يتعلق بأفراد من وزارة الدفاع الأميركية، ولا صلة له بأفراد من قوات الدفاع الأسترالية".

من جهتها، أفادت شبكة "إيه بي سي" العامة أنه تم إنقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطم طائرة.

كما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية بأنه تم إنقاذ العديد من العسكريين من حادث تحطم الطائرة، وأنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

وهذه الطائرة قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ولها أجنحة متحركة يمكن توجيهها للأعلى لمنحها قدرة المروحية في المناورة أو إلى الأمام للتحليق أفقيا كطائرة عادية.