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الطقس: لا تغير على درجات الحرارة

الأحد 27 أغسطس 2023 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: لا تغير على درجات الحرارة



رام الله / سما /

قالت دائرة الارصاد الجوية ان الجو اليوم الاحد يكون صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول المعدل العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو صيفياً عادياً، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها العام بقليل، وهناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية وخفيفة على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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