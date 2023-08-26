للأسبوع الـ34 .. تجدد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وإضعاف القضاء

القدس المحتلة/سما/

تجددت مساء السبت الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية وخطة إضعاف القضاء في تل أبيب وعشرات المواقع والبلدات الأخرى، وذلك للأسبوع الـ34 على التوالي.

واحتشد عشرات الآلاف في شارع "كابلان" في تل أبيب حيث المظاهرة المركزية التي تقام أسبوعيا.

وتظاهر المئات من المتظاهرين قرب منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في شارع "غزة" بالقدس المحتلة.

وفي شارع 65 وتحديدا على مفرق كركور، أغلق المتظاهرون الشارع أمام حركة السير بعدما استلقوا على الشارع، قبل أن يفرقهم عناصر الشرطة الإسرائيلية.

وذكر رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، خلال الاحتجاج في كركور أن "الحكومة تشن هجوما على الدولة على مستوى الاقتصاد والتعليم والجيش والضباط".

وتابع أن "الحكومة نجحت خلال 7 شهور في تحطيم كل شيء. هم يتحدثون عن كفاءة الجيش؛ ماذا عن كفاءتهم هم؟ المشكلة ليست كفاءة الجيش إنما كفاءة نتنياهو، كما أن المشكلة هي أنهم يقومون بتدميرنا من الداخل".

وقال مسؤولون في مقر الاحتجاجات إنهم بصدد التركيز في احتجاجاتهم خلال الأسبوع الوشيك على "غزو الدكتاتورية لنظام التعليم الحكومي".

وأضافوا أن "المتظاهرين سيصلون خلال الأسبوع الوشيك للتظاهر في كل مكان يتواجد فيه وزير التربية والتعليم كيش، ومن المتوقع حدوث مفاجآت في الأول من أيلول/ سبتمبر، من دون أن تشويش على الطلاب أنفسهم".

وتظاهر الآلاف في عدة بلدات بينها حيفا ورحوفوت، بالإضافة إلى عشرات المفارق الرئيسة في مختلف المناطق.