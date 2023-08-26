  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

للأسبوع الـ34 .. تجدد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وإضعاف القضاء

السبت 26 أغسطس 2023 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
للأسبوع الـ34 .. تجدد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وإضعاف القضاء



القدس المحتلة/سما/

تجددت مساء السبت الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية وخطة إضعاف القضاء في تل أبيب وعشرات المواقع والبلدات الأخرى، وذلك للأسبوع الـ34 على التوالي.

واحتشد عشرات الآلاف في شارع "كابلان" في تل أبيب حيث المظاهرة المركزية التي تقام أسبوعيا.

وتظاهر المئات من المتظاهرين قرب منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في شارع "غزة" بالقدس المحتلة.

وفي شارع 65 وتحديدا على مفرق كركور، أغلق المتظاهرون الشارع أمام حركة السير بعدما استلقوا على الشارع، قبل أن يفرقهم عناصر الشرطة الإسرائيلية.

وذكر رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، خلال الاحتجاج في كركور أن "الحكومة تشن هجوما على الدولة على مستوى الاقتصاد والتعليم والجيش والضباط".

وتابع أن "الحكومة نجحت خلال 7 شهور في تحطيم كل شيء. هم يتحدثون عن كفاءة الجيش؛ ماذا عن كفاءتهم هم؟ المشكلة ليست كفاءة الجيش إنما كفاءة نتنياهو، كما أن المشكلة هي أنهم يقومون بتدميرنا من الداخل".

وقال مسؤولون في مقر الاحتجاجات إنهم بصدد التركيز في احتجاجاتهم خلال الأسبوع الوشيك على "غزو الدكتاتورية لنظام التعليم الحكومي".

وأضافوا أن "المتظاهرين سيصلون خلال الأسبوع الوشيك للتظاهر في كل مكان يتواجد فيه وزير التربية والتعليم كيش، ومن المتوقع حدوث مفاجآت في الأول من أيلول/ سبتمبر، من دون أن تشويش على الطلاب أنفسهم".

وتظاهر الآلاف في عدة بلدات بينها حيفا ورحوفوت، بالإضافة إلى عشرات المفارق الرئيسة في مختلف المناطق.

#اسرائيل #حكومة نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

البيت الأبيض يطالب "إسرائيل" بتقديم تنازلات للفلسطينيين لقاء التطبيع مع السعودية

أسعار صرف العملات

قناة عبرية: لا بد من تدفيع حماس بغزة ثمن تسخين الوضع في الضفة

صورة.. كتائب القسام تتبنى رسمياً عملية حوارة

مسؤولون إسرائيليون: بن غفير بتصرفاته الصبيانية فعل ما فشلت فيه حركة المقاطعة لسنوات

بعد مقتل قائد فاغنر.. مضيفة طائرة بريغوجين كشفت تفصيلا "مريبا"

معطيات إسرائيلية جديدة تكشف حجم تهريب الأسلحة عبر الحدود الأردنية

الأخبار الرئيسية

يديعوت تسلط الضوء على "أخطر وأهم شخص لدى حماس"

photo_2023-08-26_17-00-47

مصر تعتقل إسرائيليا في معبر طابا

photo_2023-08-26_17-11-19

ليبرمان يهاجم نتنياهو وبن غفير: إسرائيل" تفقد السيطرة الأمنية وتنهار اقتصادياً

"فتح" تشيد بتصريحات العاروري: تعبر عن رسالتنا ومعتقداتنا الوطنية

photo_2023-08-26_14-03-49

حماس تعليقا على تبني "القسام" عملية حوارة: رفعنا مستوى التحدي مع الاحتلال

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية