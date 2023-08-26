موقع عبري: الولايات المتحدة وقعت صفقة أسلحة بملايين الدولارات مع "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن الولايات المتحدة الأمريكية وقعت صفقة أسلحة بمئات الملايين من الدولارات مع "إسرائيل".



وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم السبت، أن قوات مشاة البحرية الأمريكية "المارينز"، قد وقعت صفقة مع شركة "رافائيل" الإسرائيلية للصناعات العسكرية لشراء 3 بطاريات من النسخة الأمريكية من المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية".





وأكد الموقع أن الحكومة الأمريكية أعلنت أن الصفقة مع الشركة الإسرائيلية ستشمل نحو 2000 صاروخ "تامير"، وهو الصاروخ الذي تستخدمه القبة الحديدية و44 منصة إطلاق، إلى جانب أنظمة التحكم والقيادة.



وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أنه على عكس المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" التي تديرها القوات الجوية، سيتم تجهيز النظام الأمريكي الجديد برادار أمريكي، وليس إسرائيلي.



ولفت إلى أن تلك الصفقة هي الصفقة الثانية من نوعها للولايات المتحدة، حيث سبق واشترى الجيش الأمريكي في العام 2019، بطاريتين من القبة الحديدية، بتكوينهما الإسرائيلي، مقابل 340 مليون دولار.



وكانت وزارة الحرب الإسرائيلية قد أعلنت، في السابع عشر من الشهر الجاري، أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على بيع منظومة "آرو-3" للدفاع الصاروخي إلى ألمانيا، ما يمثل أكبر صفقة دفاعية إسرائيلية على الإطلاق بقيمة 3.5 مليار دولار، لتكون أضخم صفقة عسكرية من نوعها في تاريخ الكيان.



وقالت وزارة الحرب الإسرائيلية في بيان: "الحكومة الأمريكية وافقت على صفقة بيع تاريخية لمنظومة الدفاع الجوي "آرو 3" إلى ألمانيا"، مضيفة: "ستوقع وزارة الدفاع الإسرائيلية ووزارة الدفاع الاتحادية الألمانية وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية صفقة الدفاع التاريخية بقيمة 3.5 مليار دولار، لتكون أضخم صفقة دفاع في تاريخ إسرائيل".



ويذكر أن صاروخ "آرو 3" مصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية من الغلاف الجوي، ويمثل الطبقة العليا من درع الدفاع الصاروخي الإسرائيلي، الذي يمتد من القبة الحديدية للصواريخ القصيرة المدى إلى منظومة "آرو 3" القادرة على تدمير أي رأس حربي صاروخي على ارتفاع آمن.