  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فيديو: بايدن يسخر من صورة ترامب أثناء وجوده في السجن بجملة واحدة

السبت 26 أغسطس 2023 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: بايدن يسخر من صورة ترامب أثناء وجوده في السجن بجملة واحدة



واشنطن/سما/

بأسلوب لا يخلو من السخرية والتهكم، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بصورة سلفه دونالد ترامب أثناء توقيفه، واصفا الزعيم الأمريكي السابق في هذه الحالة بـ"الرجل الوسيم".

وقال بايدن في تصريح مصور للصحفيين: "رأيت (الصورة) عبر التلفزيون. إنه رجل وسيم، كما أنه ممتاز."

 
 

وبذلك، استجاب بايدن لطلب الصحفيين التعليق على صورة ترامب في السجن. وأصبح ترامب بذلك أول رئيس أمريكي تلتقط له مثل هذه الصورة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، سلّم ترامب نفسه إلى سجن مقاطعة فولتون ليتم حجزه بتهم جنائية فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بولاية جورجيا.

وفي السياق ذاته، اشتكى ترامب، إلى شبكة Fox News Digital، من إجراءات التقاط صور له خلال اعتقاله لنصف ساعة في سجن مقاطعة فولتون.

وقال ترامب: "لقد أصروا على التقاط صورة، وأنا وافقت. إنه شعور مزعج، خاصة عندما لا ترتكب أي ذنب".

-
 

وأكد أن "الإجراءات القضائية" برمتها تمر عبر واشنطن ووزارة العدل و"المحتال" جو بايدن. لم يحدث شيء مثل هذا في الولايات المتحدة على الإطلاق.

#ترامب #بايدن

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: هناك إدراك متزايد في "إسرائيل" لاتخاذ خطوة عسكرية ضد غزة ولكن..

العاروري يتحدث عن تهديدات الاحتلال والمواجهة الشاملة و الخلاف الفلسطيني القائم..

صحيفة عبرية: نموذج التجنيد الجديد لحماس يقلق "إسرائيل"

هآرتس: للسيسي ونصر الله مصلحة مشتركة في عدم ارتفاع حدة التصعيد بالضفة

هل يهرب نتنياهو من أزمته الداخلية بحرب على غزة؟

نتنياهو يبرر تصريحات بن غفير حول حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية

البيت الأبيض يطالب "إسرائيل" بتقديم تنازلات للفلسطينيين لقاء التطبيع مع السعودية

الأخبار الرئيسية

photo_2023-08-26_14-03-49

حماس تعليقا على تبني "القسام" عملية حوارة: رفعنا مستوى التحدي مع الاحتلال

photo_2023-08-26_13-39-52

معطيات إسرائيلية جديدة تكشف حجم تهريب الأسلحة عبر الحدود الأردنية

photo_2023-08-26_13-24-10

أكاديميون أمريكيون: فلسطين في قلب معركة حرية التعبير بالجامعات الأمريكية

ضابط إسرائيلي كبير: نصر الله جاد في خططه "لاحتلال الجليل"

قصف غزة

قناة عبرية: لا بد من تدفيع حماس بغزة ثمن تسخين الوضع في الضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية